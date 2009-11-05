Ряд военных и общественных организаций требуют от Ющенко введения чрезвычайного положения

Киев. 5 ноября. УНИАН. Ряд военных и общественных организаций требуют от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО введения чрезвычайного положения в стране и перенесения даты выборов Президента, которые запланированы на 17 января 2010 года.

Соответствующее обращение обнародовали сегодня на пресс-конференции в УНИАН экс-заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Александр СКИПАЛЬСКИЙ, представитель Национального комитета по вопросам борьбы с коррупцией генерал-полковник Геннадий КУРДАКОВ и лидер всеукраинской партии "Новая сила" Юрий ЗБИТНЕВ.

"Наша общественная организация, мои друзья, коллеги, значительная часть которых – военные специальных служб, считаем, что наш Президент, понимая, куда ведут эти выборы, какая угроза, должен, как минимум, передвинуть их по времени и по сроку проведения. Сам здравый смысл это подсказывает", - сказал А.СКИПАЛЬСКИЙ.

Экс-заместитель председателя СБУ считает, что предвыборная агитация не может полноценно проводиться в условиях эпидемического состояния. В то же время, по его мнению, паника среди населения в связи с распространением гриппа стала результатом непрофессиональной деятельности Кабинета министров Украины, Министерства здравоохранения и СНБО.

В свою очередь, Ю.ЗБИТНЕВ добавил, что только введение чрезвычайного положения может спасти страну от катастрофы. "Потому что следующим шагом будет биологическая атака на здоровье нации в результате неконтролируемого ввоза и последующего употребления лекарственных средств и вакцин сомнительного качества. Искусственно созданная стрессогенная ситуация мощно влияет на психику, что, в свою очередь, приводит к депрессии, неврозам, и в дальнейшем перерастает в тяжелые заболевания. На первом месте должно быть здоровье нации, и для этого нужно введение чрезвычайного положения", - сказал Ю.ЗБИТНЕВ.

По его мнению, В.ЮЩЕНКО после объявления чрезвычайного положения должен созвать конституционное собрание для внесения изменений в Основной закон Украины. Ю.ЗБИТНЕВ считает, что изменения к Конституции должны быть направлены на преодоление хаоса и создание механизма ответственности каждой из ветвей власти.

В свою очередь, Г.КУРДАКОВ добавил, что общественные организации считают целесообразным перенести президентские выборы на осень 2010 года.