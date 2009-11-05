Партия регионов и БЮТ продолжают переговоры о разделе власти в Украине, считает эксперт

Киев. 5 ноября. УНИАН. Политолог, кандидат политических наук Александр ПАЛИЙ считает, что Партия регионов и БЮТ продолжают переговоры о разделе власти в Украине.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Нужно понимать, что переговоры между этими олигархическими политическими силами на сегодняшний день продолжаются. Продолжаются относительно раздела власти после президентских выборов, и продолжаются относительно раздела власти, возможно в других пропорциях, исходя именно из результатов выборов. О том, чтобы законсервировать состояние олигархического господства в стране и отстранить фактически общество от контроля за властью», - сказал А.ПАЛИЙ.

Кроме того, он выразил мнение, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна подать в отставку в связи с тем, что она не смогла вернуть населению их сбережения в Сбербанке СССР.

«Юлия ТИМОШЕНКО обещала, что если за два года не вернет все сбережения Сбербанка, подаст в отставку. Вот два года истекает 18 декабря после ее назначения (на должность премьер-министра - УНИАН), никаких компенсаций в полной мере и всему населению не будет. И я думаю, что нужно поступить премьер-министру в соответствии со своими обещаниями, то есть подать в отставку» - сказал политолог.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО «нужно напомнить» о данных обещаниях и обязательствах подать в отставку в случае их невыполнения. Кроме того, по убеждению А.ПАЛИЯ, именно Кабинет министров концентрирует 90% власти в Украине, а экономическая власть на 100% в руках правительства.

При этом он обратил внимание на особенность президентской избирательной кампании, когда все кандидаты отстраняются от власти.

«Очень интересной вещью наших сегодняшних выборов является то, что сегодня все политики пытаются дистанциироваться от власти и сказать, что они не являются властью. Это выглядит чрезвычайно абсурдно, когда спикер парламента Владимир ЛИТВИН критикует власть, хотя он находится в коалиции», - подчеркнул политолог.

Также он добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО пытается переложить ответственность на другие ветви власти.

«Когда действующий премьер-министр говорит, что ей кто-то мешает... Все полномочия, которые могут быть, - у премьер-министра. Начиная с формирования бюджета, государственных программ, назначения руководителей монополий, назначения огромного количества чиновников, которые не входят в состав Кабинета министров... и при этом руководство правительства бегает по кругу и назначает виновных за ту или иную ситуацию, и за ту или иную, откровенно говоря катастрофу, которая на страну так или иначе надвигается», - сказал А.ПАЛИЙ.

Кроме того, он отметил, что за годы независимости лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ больше всего времени находился во власти.

«Почти четыре года на должности премьер-министра, десять лет на должности председателя Донецкой областной администрации. Постоянно члены его партии пребывали на тех или иных должностях» - отметил эксперт.

А.ПАЛИЙ подчеркнул, что избиратели должны обращать внимание не на рекламу кандидатов в Президенты, а на их реальные действия.