7 ноября в Украине откроется выставка легендарной коллекции живописи Национального художественного музея Шанхая ім.Лю Хайсу «Play Ink Ink Play. Пекинская опера в современной китайской живописи»

Киев. 5 ноября. УНИАН. 7 ноября в Украине откроется выставка «Play Ink Ink Play. Пекинская опера в современной китайской живописи».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы выставки.

По словам организаторов, в Киеве, Львове и Днепропетровске будет демонстрироваться коллекция Национального художественного музея Шанхая имени Лю Хайсу.

Проект является частью культурного обмена между Украиной и Китаем и посвящен 60-летию Народного Китая и 20-летию Независимости Украины. Его организаторами выступили галерея современного искусства «А-ХАУС» (Киев) http://ahouse.com.ua/ и Национальный художественный музей имени Лю Хайсу (Шанхай).

Организаторы отметили, что экспозиция, которую привозят в Украину, путешествует по всему миру уже более 20 лет. Это 81 картина как известных китайских живописцев, так и молодых авторов.

Слово «play» в названии выставки имеет два значения: его можно понимать не только как «играть», но и как «китайская традиционная опера» или «театр».

Пекинская опера – одна из форм традиционного китайского театра. Она возникла в конце XVII века, разработана и признана в середине XIX века. Сочетает в себе музыку, вокальное исполнение, пантомиму, танец и акробатику. Основы национального мастерства базируются на «четырех умениях» (пение, декламирование, перевоплощение, жестикуляция) и «четырех приемах» (игра руками, игра глазами, игра туловищем, шаги).

Украину в июне 2010 года в Национальном музее им. Лю Хайсу будет представлять известный проект Николая ЖУРАВЛЯ «Пасека».