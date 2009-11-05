Адвокат экс-директора «Краснолиманской» Пастернака заявляет о незаконности его увольнения

Киев. 5 ноября. УНИАН. Адвокат бывшего генерального директора государственного предприятия «Угольная компания «Краснолиманская» (Донецкая обл.) Зиновия ПАСТЕРНАКА Ирина МИНКЕВИЧ заявляет о незаконности его увольнения и сомнительности оснований возбужденного в отношении него дела

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

Напомним, СБУ обвинила З.ПАСТЕРНАКА в присвоении 23 млн. грн государственных средств, полученных в качестве роялти за новую модель комплексной дегазации горных выработок, и возбудила в отношении него уголовное дело по ч.4 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества).

Как сообщила И.МИНКЕВИЧ, основанием для возбуждения уголовного дел СБУ послужил акт Контрольно-ревизионного управления Министерства угольной промышленности, которым модель комплексной дегазации, внедренная на шахте, признана не содержащей новизны и непатентоспособной. При этом, отметила юрист, данный вывод КРУ министерства был сделан без комплексной проверки с участием специалистов и на основании документов, предоставленных СБУ.

В то же время, отметила И.МИНКЕВИЧ, Закон Украины «Об охране прав на изобретение и полезную модель» гласит, что изобретение может быть признано непатентоспособным только на основании решения суда.

«В данном случае КРУ Минуглепрома взяло на себя функции суда и самостоятельно признало патентную модель непатентоспособной по признаку отсутствия новизны, и на основании этого вывода установила, что гендиректор необоснованно осуществлял платежи за право пользования этим объектом интеллектуальной собственности», - отметила И.МИНКЕВИЧ.

При этом, отметила адвокат, новаторство внедренной модели было подтверждено ведущими научными институтами горного дела Украины. Так, по ее словам, согласно выводам Института экономики промышленности НАН Украины, внедренная модель позволила государственному угледобывающему предприятию получить прибыль 334,7 млн. грн.

Кроме того, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому данная модель признана патентоспособной.

«Обвинения в отношении ПАСТЕРНАКА построены на выводах неспециалистов и на информации, которая собиралась способом, не обусловленным законодательством, и абсолютно не принимая во внимание мнение ни ученых, ни практиков, ни нормы законодательства, регулирующие это отношении», - отметила юрист.

Кроме того, И.МИНКЕВИЧ указала, что Минуглепром нарушил трудовое законодательство, издав 29 сентября приказ об увольнении З.ПАСТЕРНАКА с должности гендиректора предприятия, поскольку основанием для прекращения трудовых отношений в данном случае может являться только приговор суда, вступивший в законную силу.

«Следственные органы имеют право внести постановление об отстранении от должности на период ведения дела. Таких документов на сегодня не было предоставлено», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла схему присвоения руководством государственного предприятия «Угольная компания «Краснолиманская» более 23 млн. грн. бюджетных средств.

Было установлено, что руководство компании приобрело якобы новейшее оборудование по дегазации воздуха в шахтах, но, по заключениям экспертов, оно не подпадает под такую категорию, даже не может считаться изобретением, поскольку используется на шахтах с 1976 года.

Также установлено, что в действительности средства за так называемое ноу-хау поступали на личный счет генерального директора этого предприятия.

Генеральной прокуратурой в отношении этого руководителя и его сообщника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в больших размерах) Уголовного кодекса Украины.