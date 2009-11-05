В Киеве презентован документальный фильм о заслуженном артисте Украины Олеге Марцинкивском

Киев. 5 ноября. УНИАН. В Киеве презентован новый художественный проект “Мастера бельканто”.

Проект презентовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Международной образовательно-культурной ассоциации Любовь ГОРВАТАЯ.

Она отметила, что в 2009 году этот проект проводится по случаю 40-летия творческой деятельности известного певца и композитора, заслуженного артиста Украины Олега МАРЦИНКИВСКОГО.

В ходе реализации проекта “Мастера бельканто” творческим объединением документальных фильмов Национальной телекомпании Украины создана документальная лента о деятельности О.МАРЦИНКИВСКОГО под названием «Без маски».

До конца ноября фильм должен выйти на Первом Национальном канале.

Творческая группа документальной ленты «Без маски» состоит из главного режиссера Наталии КАЛАНТАРОВОЙ, редактора Татьяны МИЛЕНИНОЙ, главного оператора Владимира ТАРГОНСКОГО, арт-директора Тамары РОМАНОВОЙ.

В фильме использованы музыкальные произведения: композиция из мюзикла Ллойд-Эндрю Вебера „Призрак оперы” в исполнении О.МАРЦИНКИВСКОГО и солистки Национальной оперы Украины Сусанны ЧАХОЯН; „Молитва” (муз. и сл. Кароле Байер) в исполнении О.МАРЦИНКИВСКОГО и солистки Национальной оперы Украины Анжелины ШВАЧКИ; „Впали роси на покоси” (муз. А.Билаша, сл. Д.ПАВЛЫЧКО) в исполнении О.МАРЦИНКИВСКОГО; „Колыбельная для мамы” (сл. и муз. О.МАРЦИНКИВСКОГО) в исполнении О.МАРЦИНКИВСКОГО и Людмилы и Галины ТУРЧАК.

Съемки фильма «Без маски» проходили в Полтаве, Тернополе и Киеве в июле-сентябре 2009 года.

Л.ГОРВАТАЯ сообщила, что к выходу в эфир готовится также радиофильм по мотивам документального фильма «Без маски».

Кроме того, Международная образовательно-культурная ассоциация начинает концертный тур О.МАРЦИНКИВСКОГО по городам Украины.

В Киеве концерт состоится 7 декабря в 19.30 в большом концертном зале Национальной музыкальной академии им. П.И.Чайковского, где также будет презентован фильм «Без маски». В концерте примут участие солистки Национальной оперы Украины, заслуженные артисты Украины А.ШВАЧКА и Ирина СЕМЕНЕНКО.

13 декабря в 18.00 концерт О.МАРЦИНКИВСКОГО состоится в Тернопольской областной филармонии.

***Олег МАРЦИНКИВСКИЙ – известный певец, композитор и музыкант, творчество которого включает мировую и украинскую классику, более 150 народных песен, кобзарских дум, баллад, современных песен, более 300 собственных произведений.