«Укртатнафта» как совместное предприятие больше не существует - заявление ЗАО «Укртатнафта»

5 ноября в средствах массовой информации было распространено заявление российского ОАО «Татнефть», которое считает якобы незаконным вынесенное 3 ноября 2009 года решение Хозяйственного суда Полтавской области. Данным судебным актом была признана недействительной покупка «Татнефтью» 8,6% акций ЗАО «Укртатнафты», кроме того, суд обязал ОАО «Татнефть» вернуть данный пакета акций ЗАО «Укртатнафта» эмитенту. Также Глава Наблюдательного Совета ОАО «Татнефть» Рустам Минниханов заявил, что «Укртатнафта» должно продолжить свое существование как совместное предприятие Украины и Татарстана.

В связи с этим ЗАО «Укртатнафта» заявляет, что Хозсуд Полтавской области признал покупку 8,6% акций «Укртатнафты» российской «Татнефтью» незаконной и обязал передать указанный пакет эмитенту в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Данное наше заявление базируется на том, что в процессе приобретения акций «Укртатнафты» «Татнефть» нарушила действующее законодательство Украины. В частности, без согласования с украинской стороной был изменен вид взноса в уставный фонд «Укртатнафты».

Напомним, что согласно Межправительственному соглашению между Украиной и Республикой Татарстан о создании компании, Украина внесла в уставный фонд совместного предприятия Кременчугский НПЗ, а Республика Татарстан и ОАО «Татнефть» должны были передать права пользования 25-ю месторождениями нефти в Татарстане. Но вместо этого Республика Татарстан внесла в уставный фонд ЗАО СП «Укртатнафта» акции «Татнефтепрома». А еще один акционер «Укртатнафты» - ОАО «Татнефть» - вместо нефтяных месторождений без согласования с украинской стороной перечислила денежные средства. Однако замена предмета взноса в уставной фонд ЗАО является нарушением законодательства Украины.

Хотим подчеркнуть, что Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением от 14.05.2009 признал недействительным решения общих собраний акционеров ЗАО «Укртатнафта» (оформленные пунктом 2 раздела 3 Протокола №2 от 19.07.1999) об изменении структуры взносов учредителей. Данное решение Киевского апелляционного хозсуда 29.10.2009 было оставлено без изменений Верховным Судом Украины (дело №32/1). Таким образом, замена предмета взноса в уставной фонд ЗАО «Укртатнафты», произведенная «Татнефтью», была признана незаконной высшей судебной инстанцией Украины. Данное решение вступило в законную силу, обжалованию оно не подлежит.

Кроме того, на протяжении 2007-2009 годов в Татарстане была проведена крупномасштабная афера, в результате которой внесенные татарской стороной в уставный фонд «Укртатнафты» 73,92% акций ОАО «Татнефтепром» были фактически похищены у нашей компании. Серия предвзятых судебных решений - Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.09.2008, Апелляционного суда Республики Татарстан от 24.11.2008, Федерального Арбитражного суда Поволжского округа РФ от 19.03.2009 – привели к противоправному изъятию взноса татарской стороны в уставный фонд «Укртатнафты» (речь идет о 73,92% акций ОАО «Татнефтепром»).

Отчуждение взноса татарской стороны в уставный фонд «Укртатнафты» произошло с нарушением ряда межгосударственных соглашений. В частности, были нарушены «Межгосударственное соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности коммерческих структур из государств-членов СНГ» от 20.03.1992, Межгосударственное соглашение «О статусе Экономического суда СНГ» от 06.07.1992, решение Экономического суда СНГ от 21.02.2002.

11.09.2009 в Казани прошли торги по продаже изъятых противоправным образом у нашей компании 73,92% акций ОАО «Татнефтепром», которые приобрело ЗАО «Алойл», близкое к руководству «Татнефти». Тем самым по инициативе представителей Татарстана из уставного фонда совместного предприятия «Укртатнафта» был выведен последний реальный взнос татарской стороны. Следовательно, имеются все юридические основания утверждать – ЗАО «Укртатнафта» в качестве совместного украино-татарского предприятия не существует.

В связи с вышеизложенным ЗАО «Укртатнафта» категорически возражает против заявления представителей ОАО «Татнефть», в котором утверждается, что наше предприятие является и должно оставаться украино-татарским СП. Более того, мы осуждаем безосновательные и предвзятые оценки решения Хозяйственного суда Полтавской области, сделанные руководством «Татнефти». Мы расцениваем позицию татарской стороны относительно якобы продолжения существования «Укрататнафты» в форме СП, как посягательство на собственность украинского государства (напомним, что 43% акций ЗАО «Укртатнафта» находятся в государственной собственности Украины) и попыткой дискредитировать украинскую судебную систему.

ЗАО «Укртатнафта» призывает «Татнефть» прекратить информационные спекуляции вокруг нашего предприятия и признать очевидный факт – «Укртатнафта» как совместное предприятие больше не существует.

За дополнительной информацией просим обращаться в головной офис Компании, расположенный по адресу:

ул. Свиштовская, 3, г. Кременчуг, 39609, Полтавская обл., Украина

Сектор по связям с общественностью АО «Укртатнафта»

тел.: (0536) 76-88-33, 76-81-97, 76-19-55

факс: (0536) 76-84-74

E-mail: smb@ukrtatnafta.com

ruban@ukrtatnafta.com

ppp@ukrtatnafta.com

Вэб-сайт: www.ukrtatnafta.com