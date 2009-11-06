Эпидемия сорвала мобилизационный этап президентской избирательной кампании - Карасев

Киев. 5 ноября. УНИАН. Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что эпидемия гриппа A/H1N1 в Украине сорвала мобилизационный этап президентской избирательной кампании.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мобилизационный этап сорван, приостановились поездки, митинги, массовые мероприятия, поскольку есть запрет СНБО, и он правильный, проводить массовые мероприятия. Только реклама, но реклама не может компенсировать избирательную кампанию», - сказал В.КАРАСЕВ.

По словам политолога, официальная избирательная кампания имеет функцию мобилизации избирателей и презентации программ и взглядов кандидатов в президенты.

«За рекламу не отвечает политик, он отвечает за свою программу, за свои обещания. Реклама – это сознательный обман, в отличие от программы, в которой также обещают и могут тоже переобещать, но за программу несет ответственность (кандидат в президенты – УНИАН), поскольку она на бумаге записана и сдается в ЦИК», - подчеркнул политолог.

В.КАРАСЕВ отметил, что на сегодняшний день население больше волнуется за свое здоровье, нежели за президентские выборы. Также политолог добавил, что эпидемия может захватить всю Украину, и это может стать поводом ввести чрезвычайное положение.

«Говорят сейчас о том, что необходимо вводить чрезвычайное положение и переносить дату выборов. Примут решение политики, но в чрезвычайном положении страна уже живет, избирательная кампания фактически приостановлена. Ответственные политики приостановили пиар и свои электоральные мобилизационные мероприятия», - сказал В.КАРАСЕВ.

Говоря о возможности введения в Украине чрезвычайного положения, он выразил мнение, что в случае необходимости этого шага такое решение должен принять Совет национальной безопасности и обороны, посоветовавшись с врачами. Кроме того, по мнению эксперта, пандемия гриппа относится к национальной безопасности, и полномочий Кабинета министров для борьбы с болезнью маловато.

«Если будет юридически оформлено чрезвычайное положение, очевидно, надо будет как-то менять ход и расклад избирательной кампании. Здесь медики должны сказать свое компетентное слово, а политики принять решение (о введении чрезвычайного положения – УНИАН)», сказал В.КАРАСЕВ.

По мнению эксперта, по окончании карантина изменится сознание населения и позиции кандидатов в президенты.

«Главное, что изменится, - сознание людей. Люди увидят, являются ли они для политиков адресатами политтехнологий или являются для политиков гражданами. И это во многом может изменить позиции кандидатов... Эта пандемия сделает выборы в Украине более серьезными», - сказал В.КАРАСЕВ.