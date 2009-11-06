Киевские адвокаты не довольны результатами съезда, который состоялся 2 ноября в Одессе

Киев. 6 ноября. УНИАН. Несколько киевских адвокатов не довольны результатами съезда адвокатов, который состоялся 2 ноября в Одессе.

Об этом они сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, адвокат Сергей КОННОВ рассказал, что инициаторы проведения съезда планировали собрать его в феврале 2010 года, однако перенесли съезд на 2 ноября этого года. При этом, по его словам, это было сделано за 3 дня до проведения съезда.

С.КОННОВ также отметил, что съезд состоялся, несмотря на запрет Кабинета министров на проведение массовых публичных мероприятий из-за эпидемии гриппа. Он сообщил, что съезд избрал 3 членов Высшего совета юстиции, одним из которых стал соорганизатор этого мероприятия адвокат Владимир ВЫСОЦКИЙ. По словам С.КОННОВА, “это так же абсурдно, как если бы председатель Центральной избирательной комиссии, который организует выборы Президента, по их результатам стал Президентом Украины”.

Со своей стороны адвокат Татьяна МОНТЯН рассказала, что один из киевских юристов Ольга ЖУКОВСКАЯ на заседании киевской конференции адвокатов не была избрана делегатом на съезд в Одессе. Вместе с тем Т.МОНТЯН отметила, что была очень удивлена, когда уже в Одессе узнала, что О.ЖУКОВСКАЯ все-таки стала делегатом съезда. Т.МОНТЯН сказала, что организаторы съезда объяснили ей, что О.ЖУКОВСКАЯ стала делегатом от донецкой организации. “Я даже не представляю, как она успела так быстро после провала в Киеве избраться в Донецке”, – сказала Т.МОНТЯН. “Если тебя позорно “прокатили” в твоем регионе, то как можно избираться от другого? Тогда переезжай и работай в том регионе”, – сказала адвокат.

С.КОННОВ заявил, что решения съезда будут обжалованы в суде. По его словам, для этого есть основания у многих адвокатов. В связи с этим он призвал руководство Верховной Рады Украины не спешить с приведением к присяге избранных на одесском съезде членов Высшего совета юстиции, поскольку они были избраны “при сомнительных обстоятельствах”.