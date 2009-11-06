На фестивале Global East 2010 в Киеве выступит культовая американская рок-группа Manowar

Киев. 6 ноября. УНИАН. На рок-фестивале Global East, который состоится 3-4 сентября 2010 года на стадионе «Чайка» в Киеве, планируется выступление одной из самых известных групп в стиле хеви-метал - Manowar.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель оргкомитета Global East 2010 Дмитрий ХЛЕВИНСКИЙ в присутствии лидера и основателя группы Manowar Joey DeMAIO, который находится в Украине.

Отвечая на вопросы журналистов, J.DeMAIO сообщил, что его группа захотела выступить в каждой стране мира.

«И мы долго не могли найти промоутера, который смог бы организовать шоу высокого уровня. Мы также долго, как и украинские фаны, искали возможность выступить здесь, пока не нашли Дмитрия (ХЛЕВИНСКОГО – УНИАН). Но сейчас обещаем, что на фестивале в сентябре все получат удовольствие», - сказал лидер Manowar.

По его словам, на Global East 2010 фаны увидят совершенно новое шоу группы.

«Manowar впервые выступает в этой стане и, как всегда в новой стране, мы собираемся устроить роскошное шоу», - пообещал фронтмен группы. Он сказал, что не хочет раскрывать «все карты», но уверен, что Manowar сумеет удивить своих поклонников.

J.DeMAIO уверен, что фестиваль Global East 2010 будет организован на очень высоком уровне. Он ожидает, что на мероприятии следует ожидать «всех настоящих металлистов со всего мира».

В свою очередь, Д.ХЛЕВИНСКИЙ отметил, что в любом случае рано или поздно Manowar выступил бы в Украине, потому что это легендарная, одна из лучших групп в рок-музыке.

«Сейчас получилась возможность. Нас порекомендовали. Мы связались, и у нас завязалось сотрудничество очень быстро», - сообщил Д.ХЛЕВИНСКИЙ.

По его словам, всего в Global East 2010 будут принимать участие около 16 команд, но из украинских, скорее всего, максимум одна. Какая именно, организаторы пока не определились.

Д.ХЛЕВИНСКИЙ уточнил, что на фестивале планируются выступления групп из Латвии, Швеции, Норвегии, Польши, США, Греции.

По его словам, билеты на фестиваль уже реализуются, их стоимость - от 300 до 400 грн.

Справка УНИАН. Manowar - культовая американская рок-группа, играющая в жанре хеви-метал. Основана в 1980 году. Manowar выпустила 10 студийных альбомов, 15 синглов, 4 сборника, а также 7 видео-альбомов.