Разница в рейтингах Януковича и Тимошенко составляет около 3% – соцопрос

Киев. 9 ноября. УНИАН. На сегодня лидерами президентской гонки являются Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, разница в рейтинге которых на пост главы государства - около 3%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель социологических проектов Центра "Третий сектор" Татьяна ЯРОВАЯ, ссылаясь на результаты проведенного со 2 по 8 ноября с.г. социологического исследования относительно президентских выборов в Украине “Политические настроения украинцев".

Так, на вопрос “За кого бы вы проголосовали, если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее воскресенье?”, 22,5% респондентов назвали В.ЯНУКОВИЧА, 19,1% - Ю.ТИМОШЕНКО.

Третью позицию со значительным отрывом занимает Арсений ЯЦЕНЮК (7,1%). За ним, в соответствии с результатами опроса, идут: Владимир ЛИТВИН (6,4%), Петр СИМОНЕНКО (4,3%), Виктор ЮЩЕНКО (3,5%), Сергей ТИГИПКО (3,2%), Анатолий ГРИЦЕНКО (2,0%), Олег ТЯГНИБОК (1,5%).

О том, что не пойдут голосовать сказали 3,7% опрошенных, 10,4% - не поддерживают ни одного из кандидатов, 15,2% - не определились со своим выбором.

Опрос проводился путем интервью и им были охвачены 2,5 тыс. респондентов. Максимальная погрешность составляет 3%.

Присутствующий на пресс-конференции политический эксперт Андрей ЗОЛОТАРЕВ отметил, что, по сравнению с весной, больше всего потерял в своем рейтинге А.ЯЦЕНЮК – 4%. Эксперт считает, что это произошло из-за “расфокусировки” кампании А.ЯЦЕНЮКА. “Он попробовал расширить свою электоральную базу. И если весной были заметны его достижения на Западной Украине и там был его основной избиратель, то его “месседжи” в сторону России обошлись А.ЯЦЕНЮКУ очень дорого – он сместился во второй эшелон кандидатов”, - прокомментировал А.ЗОЛОТАРЕВ.

В то же время, эксперт отметил положительную динамику С.ТИГИПКО: “Если взять репрезентативность по Днепропетровску – она недостаточна, но то, что пока все развивается достаточно успешно в рамках тех стратегических целей, которые стоят перед кампанией С.ТИГИПКО, – это очевидно”.

А.ЗОЛОТАРЕВ также выразил мнение, что о шансах В.ЮЩЕНКО попасть во второй тур выборов можно говорить только гипотетически.

“Шанс получить приличный результаты, процентов 10, и занять третье место у него еще есть. Но серьезно говорить о втором туре выборов, если кампания будет развиваться в нормальном движении, мы не можем. Здесь достаточно ощутимая разница”, - сказал А.ЗОЛОТАРЕВ.