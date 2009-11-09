Суд в Полтаве принял к рассмотрению иски Народной армии спасения о запрещении Ющенко принимать участие в выборах

Киев. 9 ноября. УНИАН. Полтавский окружной суд принял к рассмотрению три иска активистов Народной армии спасения (НАС), касающиеся запрещения Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО принимать участие в выборах главы государства.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН кандидат на пост Президента, лидер НАС Александр ПАБАТ, 13 ноября состоится первое заседание суда.

По инициативе А.ПАБАТА активисты НАС подали 15 соответствующих исков в суды разных областей Украины.

А.ПАБАТ утверждает, что действующий Президент Украины не имеет права принимать участие в президентских выборах как кандидат. “По Конституции, Президент исполняет обязанности 24 часа на сутки и 7 дней в неделю. Следовательно, принимать участие в гонке он не имеет прав - или обязанности Президента, или участие в выборах как кандидата”, - сказал он.

Первый иск в Киевский окружной суд А.ПАБАТ подал еще 19 октября. Он сообщил, что в большинстве городов Украины, в том числе в Киеве, иски были отклонены.

По словам А.ПАБАТА, причины отклонения исков становятся понятными на примере ситуации с Киевским окружным судом, который отклонил иск, не направив истцу копии решения.

«Самое интересно, что Секретариат Президента об этом решении узнал на день раньше судьи, который вынес решение 23 октября”, - сказал А.ПАБАТ.

По его словам, об этом свидетельствует статья в газете “Коммерсант-Украина”, где представитель Секретариата Президента признается: “Мы знаем об этом решении - оно было принято еще 22 октября. Аргументация суда мне неизвестна, поскольку к нам поступила только резолютивная часть решения”. По убеждению А.ПАБАТА, это свидетельствует об использовании телефонного права. “Вся эта история в очередной раз доказывает, что старая власть должна уйти”, - добавил он.