Школы харьковской области отапливаются котельными АТОНМАШ

Для каждого города школы, садики, больницы и роддома – приоритет по обеспечению бесперебойного отопления и горячего водоснабжения. Поэтому, как сэкономить на отоплении зданий социального значения первоочередной вопрос для местных властей в отопительный сезон. В нескольких школах Харьковской области нашли выход – поменять морально устаревшее отопительное оборудование на современные блочно-транспортабельные котельные (БТК) от отечественного «Завода АТОНМАШ».

Адекватная цена на оборудование, быстрый монтаж, а также значительная экономия топлива – основные аргументы БТК в модернизации отопительных центров школ. Так средне-образовательная школа с. Гусаровка (Харьковской обл.), площадью порядка 3200 м2 (объёмом 14500м3), вместо старой угольной котельной с маломощными котлами теперь обогревает котельная БТК мощностью 288 кВт. Благодаря этому, школа надёжно обеспечена теплом на протяжении всего отопительного периода. При этом ещё и экономит на эксплуатационных расходах, за счет разумного потребления газа. Экономия составляет 37% по сравнению с существовавшим отоплением.

Александр Дмитриевич Глущенко, начальник хозяйственной группы отдела образования Барвенковской РГА рассказал, что это оборудование школа выбрала из-за ее приемлемой цены, а также лояльной стоимости монтажных и пусконаладочных работ, которые были выполнены специалистами ATON всего за 1,5 месяца.

«Для нас принципиально важно то, что сейчас для школьников в тяжелое финансовое время мы смогли заменить старую угольную котельную на эффективный отопительный комплекс, - отмечает Александр Глущенко. - Ведь, качество угля оставляло желать лучшего, малая мощность котлов не полностью удовлетворяла потребность в тепле, а невозможность регулирования заставляла напрасно тратить каждый отопительный сезон большое количество топлива. Сейчас радует то, что в новой котельной с помощью автоматики легко регулировать температуру обогрева здания, которую легко установить в зависимости от температуры окружающей среды, а также можно запрограммировать специальные температурные режимы на выходные и праздники, когда занятия в школе не проводятся».

Основным отличием в строительстве БТК от строительства котельной в капитальном здании - сроки. БТК не требуют длительного капитального строительства (возведение стен, устройство крыши, организации молниеотвода, и т.д.). Время монтажа БТК 7 дней, поскольку монтаж внутри котельного оборудования производится непосредственно на заводе, а на объекте возводиться только фундамент и подводятся коммуникации.

Срок эксплуатации БТК – 10 лет. Этот период зависит от срока эксплуатации ее комплектующих (котлы могут служить более 20 лет, насосы более 10 лет, а вот систему реагенты химводоподготовки надо будет заменить через 5 лет). БТК (192, 288 и 384 кВт) выпускаемые серийно, способны отапливать объекты общей площадью от 2 000 до 5000 м2.

Отметим, что вскоре почувствовать экономию на своих бюджетах смогут и другие школы в Хмельницкой, Полтавской, Луганской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Волынской областях и Автономной Республики Крым.

Справка о «Заводе «АТОНМАШ»

В 2006 году из состава ОАО «Красиловский машиностроительный завод» выделено отдельное предприятие — ООО «Завод Атонмаш», которое является одним из ведущих предприятий компании Укртехнопром. Продукция завода сертифицирована в Украине, России, Белоруссии, Молдавии. Предприятие первое среди аналогичных в теплотехнической отрасли внедрило и сертифицировало систему управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-2001. Ассортимент продукции насчитывает более 30 разновидностей бытовых котлов, предназначенных для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир, административно-хозяйственных и производственных объектов, оборудованных автономными системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. За историю своего развития предприятие стало большим современным заводом европейского образца с передовыми технологиями производства отопительной техники, производящим более 100 тысяч единиц отопительной техники в год. Подробнее о компании - http://www.aton.ua.

Пресс-секретарь, Мария Сангурская

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