Руководство ТПГ "Таргет" просит Генпрокуратуру дать оценку действиям сотрудников СБУ, силой захвативших помещение фирмы

Киев. 10 ноября. УНИАН. Руководство харьковской торгово-промышленной группы "Таргет" просит Генеральную прокуратуру Украины дать надлежащую оценку действиям сотрудников Управления СБУ в Харьковской области, которые 6 ноября без каких-либо официальных объяснений ворвались в административное помещение фирмы.

Об этом сообщил руководитель ТПГ "Таргет" Владислав ПРОТАС сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"6 ноября в 14.20 на предприятие пришли люди в камуфляже и масках и, не объясняя ничего, с применением физической силы проникли в админпомещение. При этом у сотрудников, которые там находились, отобрали мобильные телефоны и удерживали их около 13 часов", - заявил В.ПРОТАС. Он отметил, что были взломаны кассы, исчезли документы (накладные, договоры и пр.).

В то же время В.ПРОТАС отметил, что в "частных беседах с захватчиками" удалось выяснить, что они из СБУ и пришли в админпомещение группы по поручению руководства области. При этом В.ПРОТАС заявил, что руководство Харьковской области неоднократно пыталось взять под свой контроль ТПГ "Таргет", а подобные действия уже имели место летом этого года. Поэтому, по его словам, есть основания утверждать, что последние события - "это – административный, хорошо организованный "наезд", чтобы захватить бизнес".

"Отсутствие законных оснований для проведения таких "оперативных действий", грубое, хамское отношение к администрации, сотрудникам, порча имущества - все это свидетельствует о том, что в процессе захвата были грубо нарушены все правовые и моральные нормы. Коллектив предприятия выражает официальный протест действиям сотрудников спецслужб и требует от Генеральной прокуратуры дать правовую оценку действиям Харьковского областного управления СБУ и руководства Харьковской областной администрации", - сказал В.ПРОТАС.

Отвечая на вопрос, может ли быть причиной таких действий сотрудников спецслужбы уклонения от уплаты кредитов, он сказал: "Этого нет".

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины, член Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир АРЬЕВ отметил: "То, которое произошло в Харькове, - это чрезвычайно опасный прецедент для Украины... Для того чтобы предотвратить это, я и еще ряд депутатов из разных фракций, мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она дала надлежащую оценку СБУ, которая ворвалась без всяких причин в помещение торговой группы "Таргет"... Думаю, что на будущей неделе с трибуны Верховной Рады мы обнародуем соответствующий запрос в Генпрокуратуру".

В то же время, комментируя заявление В.ПРОТАСА, в пресс-центре Службы безопасности Украины отметили, что "СБУ действовала исключительно в рамках закона на основании санкции прокуратуры на проверку финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия". В частности, в СБУ информировали, что служба проверяет информацию о неправомерных действиях владельцев торговой сети "Таргет", "которые с использованием судебной системы уклоняются от возвращения ими кредитных ресурсов банковским учреждениям на сумму более 1,2 млрд. грн." Кроме того, в пресс-центре отметили, что СБУ получила обращение руководства государственного "Укрэксимбанка" с просьбой проверить информацию о том, что эта компания выводит из своей собственности залоговое недвижимое имущество, которое делает невозможным возвращение кредитов банка и ставит под угрозу социальные выплаты.