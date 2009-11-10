Тепловики и Министерство ЖКХ не прошли испытания первыми холодами – АТКУ

Киев. 10 ноября. УНИАН. Тепловики и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не прошли испытания первыми холодами.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Виталий ЯКОВЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

«Спустя три недели после официального старта отопительного сезона можно смело утверждать, что испытание первыми морозами Украина не прошла. Тепловикам и Министерству ЖКХ за это нужно поставить «неуд», - сказал он.

По данным В.ЯКОВЕНКО, на конец прошлой недели тепла еще не было в 24 тыс. жилых многоэтажных домов, в которых проживает около 3 млн. человек, не начали работу более 3 тыс. котельных, не отапливаются 4,3 тыс. дошкольных и школьных учебных заведений, 364 поликлиники и больницы.

Председатель АТКУ подчеркнул, что в этом году подключение тепла сопровождается большим количеством аварий на теплотрассах.

«В 2008 году среднесуточное количество аварий по Киеву – десять. А в 2009 году среднесуточное количество аварий – 34. За год практически трехкратный рост количества аварий», - уточнил он.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что сегодня в большинстве квартир температура не превышает 15-17 градусов при температуре воздуха на улице в диапазоне от –5 до +10 градусов.

«Тепловики боятся подать теплоноситель высокой температуры в теплосети, поскольку они уже практически изношены и работают на пределе технических возможностей… Если завтра будут лютые морозы, коммунальщики не смогут ни на один градус повысить температуру теплоносителя, потому что это будет причиной аварий. Это будет причиной возможного разрушения теплосетей», - считает эксперт.

Справка УНИАН. Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) создана в феврале 2009 года. В ее состав входит около 450 компаний, работающих в сфере автономного отопления.