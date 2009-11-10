Запреты на установку автономного отопления вызваны желанием тепловиков сохранить монополию на рынке – АТКУ

Киев. 10 ноября. УНИАН. Запреты на установку автономного отопления вызваны желанием тепловиков сохранить монополию на рынке.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, государство не помогает в решении вопросов централизованного отопления и при этом запрещает любую альтернативу, направленную на то, чтобы каким-либо образом начать реформирование отрасли теплоснабжения.

«Тепловики под шумок социальных, политических катаклизмов пытаются увеличить тарифы на 2010 год, повысить уровень экономически обоснованных тарифов. Уже сегодня себестоимость тепла, которое вырабатывается украинскими коммунальщиками, в три раза выше, чем у их европейских коллег», – отметил он.

По данным В.ЯКОВЕНКО, к примеру, в Германии семья из трех человек, проживающая в квартире площадью 50 кв. м, ежемесячно платит за горячую воду и отопление порядка 60 евро. В то же время украинская семья из трех человек в среднем платит за эти услуги 15-20 евро в месяц. При этом местные и городские бюджеты доплачивают еще две такие же суммы, потому что в городах принимаются экономически обоснованный и политический тарифы, которые отличаются между собой в несколько раз.

«В итоге получается, что украинские коммунальщики получают все те же 50-60 евро за отопление и горячее водоснабжение той же 50-метровой квартиры. Но большой вопрос – куда деваются эти 2/3 суммы? И газ украинские коммунальщики получают в 2-3 раза дешевле, чем их зарубежные коллеги», – добавил он.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что такое радикальное отношение к автономному отоплению со стороны тепловиков и Министерства жилищно-коммунального хозяйства вызвано тем, что «автономное отопление – это разрушитель персонального благополучия коммунальщиков и тепловиков, главная цель которых – сохранить свое монопольное положение на рынке теплообеспечения украинских городов. Тепловикам необходимо ручное министерство для того, чтобы как можно дольше оставаться в монопольном положении».

Председатель АТКУ считает, что единственное спасение для теплоэнергетики – это либерализация рынка, доступ на рынок любых альтернативных систем теплообеспечения, дающих право украинцам устанавливать в своих квартирах автономное отопление.