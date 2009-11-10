Представители Союза молодых политологов просят МВД оценить действия милиционеров, задержавших их за требование книги жалоб в кафе

Киев. 10 ноября. УНИАН. Председатель Всеукраинской молодежной общественной организации "Союз молодых политологов Украины" Андрей ЕРЕМЕНКО и глава организации в Ивано-Франковске Андрей ФАРМУГА просят руководство Министерства внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуры дать оценку действиям сотрудников милиции Пасичнянского районного отдела милиции города, которые задержали их за требование получить книгу жалоб в кафе.

Об этом А.ЕРЕМЕНКО и А.ФАРМУГА заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ЕРЕМЕНКО, инцидент произошел 7 ноября в одном из кафе Ивано-Франковска на ул. Галицкой.

"Как у клиентов, у нас были определенные замечания в отношении качества работы кафе и попросили официантку предоставить "Книгу жалоб и предложений", но получили отказ в грубой форме", - сообщил он. Более того, продолжил А.ЕРЕМЕНКО, официантка с помощью "тревожной кнопки" вызывала сотрудников частной охранной фирмы, которые по прибытии по просьбе представиться "ответили грубым ругательством и агрессивным поведением".

Как отметил председатель ВМОО, по их требованию в кафе вызвали милиционеров, которые доставили в райотдел внутренних дел всех участников конфликта для выяснения обстоятельств.

По словам А.ЕРЕМЕНКО, представители охранной фирмы "дали объяснение на протяжении приблизительно 15 минут просто в "предбаннике" помещения участка, а нас держали "для дачи объяснений" в течение четырех часов". В результате этого, добавил он, на нас был составлен административный протокол о нарушении спокойствия в общественном месте, который передали на рассмотрение суда, а "представители охранной структуры, которые грубо ругались в помещении кафе, сознательно и целеустремленно унижали наше человеческое достоинство, остались без каких-либо наказаний".

Резюмируя изложенное, А.ЕРЕМЕНКО сказал: "По нашему мнению, такое возможно исключительно при наличии коррупционных связей между владельцами кафе, охранной структурой и ивано-франковской милицией. И единственный способ для правоохранительных органов вернуть или фактически вновь создать свой позитивный имидж на такие случаи - это публичное и максимально быстрое реагирование".