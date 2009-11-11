Фонд Конрада Аденауэра и Академия украинской прессы презентовали справочник по евроинтеграции Украины

Киев. 11 ноября. УНИАН. Немецкий Фонд Конрада Аденауэра и Академия украинской прессы презентовали справочник по европейской интеграции Украины.

Презентация издания состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ, справочник по европейской интеграции издан с целью помочь журналистам и другим заинтересованным лицам подробнее излагать основные факты о Евросоюзе и об отношениях ЕС с Украиной.

“Это практический справочник, в котором можно быстро найти практическую и понятную информацию”, - сказал он.

Н.ЛАНГЕ отметил, что в справочнике представлена информация о деятельности ЕС, отношениях ЕС с Украиной и соответствующие статистические данные.

Он также сказал, что украинские политики, журналисты знают очень немного о ЕС и об отношениях Евросоюза с Украиной, и потому сообщения масс-медиа иногда являются неправдивыми и неполными.

Кроме того, Н.ЛАНГЕ сообщил, что фонд намерен провести ряд семинаров на тему деятельности ЕС, чтобы украинские журналисты лучше ориентировались в этой теме.

В свою очередь, президент Академии украинской прессы Валерий ИВАНОВ отметил, что Украина четко определила свой курс на интеграцию в Европу, но вопрос приближения нашей страны к ЕС стал инструментом политической борьбы. “Причем инструментом, которым наши политики пользуются, не очень обращая внимание на реальность”, - добавил он.

По словам В.ИВАНОВА, основная цель издания этого справочника заключается в том, чтобы журналисты могли грамотно освещать, какие меры должны предприниматься, чтобы государство приближалось к стандартам ЕС, чтобы было понимание, что это, прежде всего, должно быть экономическое продвижение, структурные реформы в экономике Украины, а не какие-то политические решения. “Украинские политики очень слабо разбираются в реалиях ЕС, и часто делают безграмотные заявления и, к сожалению, журналисты часто из-за незнания тиражируют эти заявления”, - сказал он.

В связи с этим В.ИВАНОВ призвал журналистов проверять информацию, озвученную политиками, и в этом им должен помочь справочник.

Справочник можно получить через Фонд Конрада Аденауэра и Академию украинской прессы.