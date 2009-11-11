Вирус гриппа A/H1N1 не настолько летален и тяжел, как этого ожидали – эксперты

Киев. 11 ноября. УНИАН. Штамм вируса гриппа A/H1N1 не настолько летален и тяжел, как предполагали специалисты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель и президент фонда Eurolab Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

При этом он отметил, что нельзя утверждать, что шумиха вокруг эпидемии гриппа создавалась искусственно. «Свиным гриппом болеют граждане 199 государств мира. Грипп A/H1N1 стал парадоксальным в одном плане - заболело много людей, но серьезные последствия – смерть или тяжелые поражения - сфокусировались в определенной группе людей», - отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он заявил, что сейчас ученые во всем мире работают над тем, чтобы определить генетическую предрасположенность у людей, которые чаще всего подвержены инфицированию штаммом A/H1N1.

“По ситуации в Киеве мы можем констатировать: первыми жертвами A/H1N1 были у нас не дети и беременные, а люди с избыточным весом. Избыточный вес – это серьезный фактор. Он является фактором номер один, который немного отличает нас от других стран”, – сказал А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он также отметил, что хотя вирус оказался не таким страшным, он имеет значительный «коварный момент». «Если этот штамм начинает размножаться в больших популяциях, он может приобрести черты резистентности (устойчивости) к противовирусным препаратам типа «тамифлю», – отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он еще раз подчеркнул, что бороться с гриппом нужно, в первую очередь, информационно. “Маска на лице означает, что вы заботитесь не столько о себе, сколько об окружающих, чтобы вирус не передался людям, находящимся рядом, особенно детям”, - сказал А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

В свою очередь врач-координатор клиники Eurolab Олеся ГЕТЬМАН обнародовала итоги деятельности народного штаба «Киевляне против гриппа» в период обострения эпидемии гриппа. «На протяжении двух недель медицинский персонал клиники Eurolab координировали больных или тех, кто боялся гриппа, информировав их об особенностях течения болезни и предупредительных мерах. По показаниям проводится лечение или тестирование на грипп. К нашим специалистам обращаются по 300 граждан ежедневно», - рассказала О.ГЕТЬМАН.

По ее словам, за 10 дней обращений, состояние обратившихся больных гриппом в целом можно оценить как средней тяжести и лишь 2 пациента имели абсолютные показания для лечения озельтамавиром. «За последний период мы имеет на 10 лиц - 1-2 случая подтвержденного гриппа», - отметила О.ГЕТЬМАН.

Справка УНИАН. Цель общественной инициативы народный штаб «Киевляне против гриппа» - уменьшить уровень заболеваемости среди населения гриппом и информировать об особенностях течения болезни и предупредительных мерах. Одной из первых инициатив, организованных народным штабом при поддержке благотворительного фонда «Eurolab», была организация бесплатных пунктов тестирования относительно гриппа А/H1N1 в самых крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

Об особенностях гриппа А/H1N1 и течении болезни можно узнать на специально созданном сайте: www.griph1n1.com.ua