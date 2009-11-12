«Интер» провожает украинскую команду на «Дакар»!

Гоночные автомобили, на которых первая украинская команда будет покорять маршрут самой экстремальной гонки мира – ралли «Дакар» - отправляются из Киева к месту старта, в Буэнос-Айрес, уже в это воскресенье, 15 ноября.

А за день до этого, в субботу, 14 ноября, в 13:00, на Майдане Независимости, состоится пресс-конференция и презентация общего проекта телеканала «Интер» и компании «Sixt Ukraine» - «Украина на «Дакаре-2010», где вы сможете пообщаться с участниками гонок перед отбытием в Аргентину и пожелать им счастливого пути.

Участники пресс-конференции: - Егор Бенкендорф, исполнительный продюсер канала «Интер»

- Вадим Нестерчук, первый пилот команды «Sixt Ukraine» на ралли «Дакар-2010»

- Андрей Цаплиенко, журналист канала «Интер», участник ралли «Дакар-2010»

Начало пресс-конференции – в 13:00. Пресс-конференция состоится в обогреваемом шатре, который будет оборудован за главной сценой (карту прилагаем). По вопросам аккредитации обращайтесь: 490-67-65, вн. 7138 или 067 393 23 64 к Олесе Курпите (okurpita@inter.ua)

В программе презентации – представление гоночных автомобилей, выступление шоу-балета, конкурсы, подарки и много других интересных сюрпризов.

В частности, будет объявлен конкурс для представителей СМИ, главный приз в котором - сертификат на прокат на уикенд авто премиум-класса от компании «Sixt».

А также можно будет потрогать рукамиJ и сфотографироваться в настоящем гоночном автомобиле, который уже на второй день будет отправлен в Буэнос-Айрес.

Ощутить латиноамериканскую атмосферу вам поможет зажигательное выступление шоу-балета в традиционных карнавальных костюмах. И, конечно же, не обойдется без угощения – буритос и аргентинского вина, которое никому не даст замерзнуть.

Справка о «Дакаре»

«Дакар» - ежегодный ралли-марафон внедорожников. Украину на «Дакаре» уже в третий раз представляет команда «Sixt Ukraine», которую возглавляет первый пилот Вадим Нестерчук. «Дакар-2010» состоится 2-17 января по маршруту Аргентина - Чили.

В этом году в легендарном ралли впервые участвует объединенная украинская команда - покорять дороги Латинской Америки вместе с гонщиками отправляется съемочная группа «Интера» - единственного украинского канала, получившего право полномасштабной аккредитации на «Дакаре-2010».

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Телеканал «Интер» – общенациональный канал. В эфире с октября 1996 г. Техническое покрытие в панели GFK – 99%. Входит в медиагруппу «Интер» наряду с телеканалами НТН, К1, К2, «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мегаспорт», «MTV-Украина». Среднесуточная доля аудитории «18+» за 2008 год составила 21,02% (города 50 тыс.+). Председатель правления – Сергей Созановский. www.inter.ua

Компания «Sixt» - лидер проката в Украине, 88 представительств в мире, 3500 пунктов проката. Другие направления деятельности - лизинг и собственный ассистанс. Руководитель компании – Вадим Нестерчук. www.sixt.ua