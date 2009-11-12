Проект «Общество потребителей и общественные объединения» провел исследование уровня сервиса в супермаркетах

Киев. 12 ноября. УНИАН. Проект «Общество потребителей и общественные объединения», который финансируется Европейским Союзом и внедряется в рамках Программы развития ООН в Украине, провел исследование уровня сервиса в супермаркетах.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта Клавдия МАКСИМЕНКО.

По ее словам, актуальность данного исследования обусловлена увеличением доли супермаркетов в общем объеме ежедневных покупок населения. Исследование призвано определить, могут ли супермаркеты предоставить потребителям ожидаемый уровень сервиса.

По информации руководителя экспертно-аналитического отдела Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Нины КИЛЬДИЙ, исследование охватило 81 супермаркет 25 торговых сетей в Киеве и регионах, при этом 10 сетей были представлены только одним супермаркетом. Для оценки услуг супермаркетов было определено 20 показателей, каждый из которых оценивался по пятибалльной шкале (для нескольких супермаркетов одной сети выводился средний бал). Максимальная оценка, которую могла получить сеть, составляла 100 баллов.

В частности, оценивались наличие камер хранения, бесплатных туалетов для посетителей, санитарно-гигиеническое состояние помещений и продукции, наличие кассы для покупателей от 1 до 3 единиц товара, наличие контрольных весов, терминала для оплаты карточкой, парковки, дисконтных карт, пандусов и системы дверей для въезда инвалидных и детских колясок. Также оценивалась компетентность и вежливость персонала, оформление уголка потребителя, наличие книги жалоб.

По словам Н.КИЛЬДИЙ, по результатам тестирования семи торговых сетей оценку «отлично» получили: «Амстор», «Велика Кишеня», «Грош», «Мандарин», «Мегамаркет», «Таврия-М» и «Техностандарт». Еще 16 супермаркетов получили оценку «хорошо»: «Абсолют», «Авеста», «АТБ-маркет», «Ашан», «Брусниця», «Варшава», «Вопак», «Метро», «Наш квартал», «Парус», «Полтава», «Сильпо», «Фуршет», «Фора», «Эко-маркет» и «Билла», а два супермаркета оценены на «удовлетворительно»: «Полагросервис» и «Корона».

Основные замечания к сетям – отсутствие туалетов, касс для покупателей малого количества товаров, отсутствие контрольных весов, отсутствие услуги доставки продуктов на дом, наличие испорченных продуктов и т.д.

По словам К.МАКСИМЕНКО, по ее личному мнению в сравнении с европейскими супермаркетами украинские заслуживают «тройку», поскольку многие из них лишены сервисов, которые являются необходимыми для каждого европейского супермаркета – элементарного туалета, «быстрых» касс, терминалов для оплаты карточкой.

«Это исследование должно стать конструктивной критикой для супермаркетов и руководством к действию», – отметила Н.КИЛЬДИЙ, добавив, что супермаркеты понимают, в каком направлении работать и что улучшать. При этом она отметила, что многие сервисы не требуют от руководства магазина больших затрат, например, установка контрольных весов и т.д.

Справка УНИАН. Проект «Общество потребителей и общественные объединения» был создан в апреле 2006 года, финансируется Европейским Союзом и внедряется Программой развития ООН в Украине. Одним из главных направлений деятельности проекта является защита украинских потребителей от некачественной продукции и повышение уровня их сознания как потребителей, включая и самостоятельное отстаивание своих законных прав.