Представители общин надеются, что Кабмин нормативно закрепит формирование общественных советов при структурах власти

Киев. 12 ноября. УНИАН. Представители Всеукраинского народного собрания надеются, что правительство в ближайшее время примет нормативные акты, которые предоставят право местным общинам оказывать влияние на деятельность органов власти в Украине.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил координатор Всеукраинского народного собрания Сергей СОБОЛЕВ.

В частности, по его словам, такие нормативные акты Кабмина должны положить начало формированию и функционированию общественных советов во всех вертикалях власти. По словам С.СОБОЛЕВА, это является не только формальным признаком гражданского общества, но и реальной возможностью контролировать власть непосредственно теми представителями общественных организаций, которые на сегодняшний день не допущены прямо к управлению государством.

“Возможность контроля, возможность проверки, каким образом те или другие нормативные акты министерств, ведомств, государственных администраций, мэров влияют на жизнь общественности, будет”, - сказал он. По словам С.СОБОЛЕВА, с момента начала реализации инициативы по формированию таких общественных советов были созданы организационные комитеты и проведены форумы в абсолютном большинстве областей Украины. Он напомнил, что в форуме Всеукраинского народного собрания, который состоялся в конце октября, принимала участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, и это является доказательством того, что намерение правительства разрешить обществу влиять на деятельность власти не является временной акцией под президентские выборы, а это действительно долгосрочная программа создания и развития гражданского общества в Украине.

В свою очередь, председатель Всеукраинского объединения “Витчизна” Вилен МАРТИРОСЯН выразил надежду, что формирование соответствующих советов даст возможность контролировать деятельность силовых структур. Самые “страшные нарушения происходят в силовых структурах”, - сказал он. По его словам, на сегодняшний день нужно сделать все, чтобы силовые структуры выполняли свои непосредственные функции и служили украинскому народу, а не отдельным политическим силам или отдельным политикам.

В то же время руководитель общественно-политического объединения “Справедливая Одесса” Дмитрий СПИВАК отметил, что Всеукраинское народное собрание имеет очень важную функцию по осуществления политики непосредственно на местах. Он отметил, что система закрытых партийных списков даже во время выборов в местные советы привела к ситуации, когда все фракции преобразованы в определенные закрытые акционерные общества. “Всеукраинское народное собрание - это механизм и инструмент по связи общества с властью”, - сказал Д.СПИВАК.