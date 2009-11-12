ОО «Общая цель» объявила о начале первого национального конкурса городской скульптуры “Образ Будущего”

Киев. 12 ноября. УНИАН. Общественная организация «Общая цель» объявила о начале Первого национального конкурса городской скульптуры “Образ Будущего”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Ирина АКИМОВА, конкурс будет проходить в 4 больших городах Украины – Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Работы победителей конкурса составят основу парков городской скульптуры. Конкурс проводится под патронатом кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

И.АКИМОВА отметила, что конкурс должен стать первой в стране стартовой площадкой для скульпторов, архитекторов, дизайнеров и художников, которые хотят работать с городской средой. ”Благодаря конкурсу мы пытаемся инициировать дискуссию о современном виде украинских городов, дать возможность талантливым молодым художникам публично продемонстрировать свое виденье украинского города будущего”, - сказала И.АКИМОВА. В свою очередь народный депутат Ирина ГОРИНА сообщила, что участниками конкурса могут стать художники, архитекторы, скульпторы в возрасте до 35 лет. Принимать участие в конкурсе может житель любого населенного пункта Украины.

Она сообщила, что победитель конкурса получит грант от В.ЯНУКОВИЧА на сумму 10 тыс. грн. Кроме того, будут вручены специальные призы от ОО “Общая цель” (3 тыс. грн.), специальный приз экспертной комиссии (3 тыс. грн.), приз зрительских симпатий – (3 тыс. грн.) получит автор проекта, который наберет наибольшее количество голосов в Интернете.

Народный депутат Юлия НОВИКОВА отметила, что заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 ноября по 13 декабря этого года в онлайн-режиме на сайте www.spilnameta.org и по адресу 04050, Киев, ул. Глубочицкая, 44, этаж 3, с пометкой “Конкурс современной скульптуры “Образ Будущего”. Один художник или группа художников может подать до 3 работ.

Экспертная комиссия конкурса выберет 40 лучших проектов, которые будут презентованы на площадях Киева, Харькова, Одессы и Львова 19-20 декабря, где за них смогут проголосовать жители этих городов. Голосование также будет проводиться в онлайн-режиме на указанном сайте. Авторы четырех работ, которые в каждом из городов наберут максимальное количество голосов, будут признаны победителями. Награждение победителей и выставка макетов их проектов состоится в Киеве 30 января 2010 года.