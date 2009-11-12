В БЮТ считают, что Ющенко своим наследником фактически видит Януковича

Киев. 12 ноября. УНИАН. Представители фракции БЮТ считают, что нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО фактически своим наследником видит лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат от фракции БЮТ Владимир ФИЛЕНКО.

По его словам, отказ В.ЮЩЕНКО поддерживать нынешнего главу правительства объясняется в первую очередь фактором человеческой зависти. “А второе, мне кажется, и скорее всего, оно так и есть, он (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) для себя определился с тем, кого он будет поддерживать”, - сказал депутат. В.ФИЛЕНКО отметил, что, ветируя важные правительственные законы, которые нужны Украине, В.ЮЩЕНКО тем самым играет в интересах В.ЯНУКОВИЧА. “Как в свое время КУЧМА назвал своим наследником Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, так сейчас Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН), не называя так публично, фактически де-факто все свои усилия направляет в поддержку того же Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА. Кандидат, которого он ведет и ведет последовательно, – это Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ”, - сказал народный депутат. По его словам, очевидно, нынешний глава государства, делая такие вещи, на что-то рассчитывает. “Очевидно он прекрасно понимает, что Виктор ЯНУКОВИЧ обеспечит ему более спокойную пенсию, более спокойную жизнь, а Юлия Владимировна - она же такая – как победит, может кое о чем и спросить”, - сказал В.ФИЛЕНКО. В то же время, добавил он, официального заявления в поддержку В.ЯНУКОВИЧА от нынешнего главы государства, даже во втором туре выборов, вряд ли стоит ожидать. По мнению народного депутата, такое заявление может лишь навредить лидеру Партии регионов. “Очевидно у ЯНУКОВИЧА хватит аргументов убедить Виктора Андреевича (ЮЩЕНКО – УНИАН) этого не делать”, - добавил он.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отметил, что так складывается, что команда В.ЯНУКОВИЧА пытается договориться с другими проевропейскими кандидатами занять нейтральную позицию во время второго тура выборов. “Понятно, что во втором туре для ТИМОШЕНКО чрезвычайно важна не нейтральная позиция проевропейских кандидатов, а прямая поддержка. Это выход людей на выборы. А так они могут не прийти или проголосовать против всех”, - сказал он. По его словам, таким образом значительная часть не придет на выборы во время второго тура, и таким образом будет реализована “концепция передачи власти ЯНУКОВИЧУ”.