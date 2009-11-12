Интеллигенция возмущена выселением издательства «Українська енциклопедія» и журнала «Соняшник» из здания в центре Киева

Киев. 12 ноября, УНИАН. Представители украинской интеллигенции выступают против решения Киевского городского совета относительно лишения права аренды и выселения из помещений по улице Б.Хмельницкого, 51-А, Всеукраинского государственного специализированного издательства «Українська енциклопедія» им. Н.Бажана, редакции детского журнала «Соняшник», поисково-издательского агентства «Книга пам’яті України», главной редакции Зводу пам’яток історії та культури.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН директор издательства «Українська енциклопедія» имени Николая Бажана Михаил ЗЯБЛЮК, помещение, где расположены эти структуры, «стало лакомым куском для нуворишей».

Он отметил, что городская власть Киева без всякого уведомления, предупреждения приняла решение о выселении всех этих издательств и редакции из помещений по улице Б.Хмельницкого, 51-А, и передаче этого помещения частному фонду.

Депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ подчеркнул на пресс-конференции, что промэрское большинство в Киевсовете пытается передать помещения, особенно в центре Киева, коммерческим структурам.

По его словам, часто «под шумок пытаются» принять решения об изъятии помещений, где расположены заведения культуры. Он отметил, что на последней сессии, несмотря на то, что вопрос о выселении издательств и редакций из помещения по Б.Хмельницкого, 51-А, был отложен, “послушное большинство проголосовало за это решение”, игнорируя какие-либо аргументы и объяснения.

В свою очередь народный депутат Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ подчеркнул, что данное решение противоречит законодательству Украины. Он отметил, что на сегодняшний день в Киеве “мы имеем оккупационную власть”. “После того, как они отойдут, мы будем иметь совсем другой Киев, люмпенизированный Киев”, - добавил он.

В.ЯВОРИВСКИЙ напомнил, что Верховная Рада Украины приняла постановление, которым запрещено, в частности, выселение редакций, издательств из занимаемых ими на законных основаниях помещений государственной и коммунальной собственности.

В.ЯВОРИВСКИЙ, а также поэт, общественный деятель Иван ДРАЧ и герой Украины, поэт, общественный деятель Дмитрий ПАВЛЫЧКО подчеркнули необходимость обращения интеллигенции Украины к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно незаконности такого решения.

Д.ПАВЛЫЧКО подчеркнул, что готов “физически” не допустить, чтобы эти издательства и редакции были выселены.

Заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Василий ШЕВЧЕНКО подчеркнул, что подготовлено письмо от комитета, которое направлено правительству Украины и Верховной Раде Украины, другим власть предержащим, “чтобы эта информация приобрела достаточную огласку”. Он выразил надежду, что киевской власти “дадут понять, что таким способом и так действовать нельзя”.

По его словам, если таким способом поступать с заведениями культуры, то “в нашем государстве ничего не останется, кроме шелеста денег”.