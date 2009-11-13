ПРОБЛЕМНЫЕ СФЕРЫ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 2009 ГОДА. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Несмотря на осеннее похолодание, в экономике Украины началась оттепель: уровень безработицы по стране постепенно снижается. Самый низкий ее показатель на этот момент зафиксирован в Киеве. По последним данным обнародованным Киевгорсоветом, уровень безработицы в столице составляет 6,9% (по Украине — 9,5%). Для сравнения: по данным Евростата, средний уровень безработицы в странах ЕС в сентябре составил 9,7%, а в отдельных государствах содружества (Латвии и Испании) превысил 19 процентов.

«В течение января - августа 2009 года в Киеве введено в действие 34,8 тысяч новых рабочих мест», - заверяет Первый заместитель мэра Киева Ирэна Кильчицкая. К тому же после неоправданно большого количества сокращений в конце прошлого - начале этого года компании постепенно начинают расширять свой штат и привлекать специалистов на вновь открывшиеся должности.

По данным JOB.ukr.net, в III квартале 2009 года спрос на специалистов соответствовал предложению. В то время как в I квартале этого же года на одно вакантное место претендовало 1,2 соискателя, а во II квартале – 1,1 соискатель. При этом в III квартале количество вакансий увеличилось на 60% по сравнению с I кварталом и на 28% по сравнению со II кварталом.

О плавном выздоровлении украинской экономики говорят и последние данные рейтингового агентства Fitch. В грядущем 2010 году Украине прогнозируют экономический рост на 3-4%.

Эксперты склоняются к мысли, что вторая волна кризиса незначительно заденет экономику страны. По их мнению, до конца года количество безработных в Украине снизиться на 50 тысяч человек. Не в последнюю очередь это связано с постепенным восстановлением промышленного производства в стране. К примеру, по прогнозам Минпромполитики, объем экспорта украинской металлопродукции в 2010 году увеличится на 12%. Следовательно, увеличивая объемы производства, меткомбинаты уже сейчас начинают восстанавливать ранее сокращенных рабочих на своих предприятиях. По словам министра экономики Украины Богдана Данилишина, правительство прогнозирует рост производства в машиностроении на 5%, пищевой промышленности — на 3%, производства минеральной неметаллической продукции — на 7%.

Но даже в виду стабилизации на рынке труда и оптимистичных настроев аналитиков, экпертов и чиновников, некоторые сферы рынков Украины испытали серьезную проверку на прочность в этом году. Помимо металлургии и производства в целом, наибольший спад был отмечен в сферах туризма, страхования, строительства и банковском секторе.

Так, в связи с кризисом туроператоры стараются адаптировать свои портфели предложений к новым условиям. Если поначалу запуганные общей экономической ситуацией и увольнениями люди хотели отказаться от отпусков, то теперь они снова идут в турагентства. И все же, в целом, туризм сейчас переживает спад активности. Цены на турпакеты выросли на 20% не только в Украине, но и во всем мире. Это произошло ввиду того, что туроператоры снизили комиссионные агентствам с 10-14% до 6-8% и повсеместно начали урезать процентную ставку менеджерскому составу турагенств.

Наталья Журавлева, менеджер киевского турагентства «MIPTOUR», в своих комментариях описывает сегодняшние реалии туристического бизнеса так: «Люди не спешат ездить так активно, как раньше. По сравнению с предыдущими годами отрасль терпит неудачи в момент несезонной активности. Туроператоры снижают квоту мест на чартерных авиарейсах, также сталкиваются с тем, что невыкупленные места приходится в срочном порядке реализовывать посредством «горящих туров». Такие вынужденные акции, естественно, идут в ущерб туроператору».

Строительство по сей день претерпевает стагнацию. Замороженные еще весной прошлого года проекты и сейчас пребывают в состоянии анабиоза, — продолжают реализовываться только единицы из них. Большие планы строители связывают с грядущим 2010-м годом: «Строительство всегда было связано с большими рисками и в своем развитии напрямую зависит от банковского сектора. - рассказывает Александр Шовкалюк, руководитель проектов гостиничной недвижимости Инвестиционной компании XXI век. - Поскольку крупное строительство подразумевает долгосрочные проекты, банки на данный момент побаиваются предпринимать шаги в сторону кредитования объектов недвижимости. Или же предлагают кредиты под очень высокие проценты, что существенно снижает рентабельность проектов и их эффективность для девелопера. Иностранные инвесторы активно присматриваются к существующим проектам (которые в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке были остановлены), пытаясь купить самые «лакомые» по низкой цене. Особый интерес проявляют к проектам гостиничным, жилью премиум-класса. Меньший — к торговым центрам и офисам. В целом же реальных сделок и потока иностранного капитала не стоит ожидать до выборов, так как политические риски в нашей стране имеют очень сильное влияние на все сферы деятельности.

В перспективе на развитие гостиничного бизнеса в Украине возлагают большие надежды, так как он у нас слабо развит. Киев (не говоря уже о других городах) не в состоянии обеспечить гостей качественными номерами с необходимым уровнем сервиса и предоставлением услуг. Потому не удивительно, что крупнейшие гостиничные сети рассматривают Украину как потенциально выгодный рынок».

На данный момент позитивная динамика в сфере строительства просматривается только среди мелких подрядчиков: спрос на отделочно-ремонтные работы в течение года возрос, как и на постройку частных домов и коттеджей.

Рынок страхования в этом году переживал свои не лучшие времена. Дело в том, что докризисный рост банковского сектора Украины стимулировал украинские страховые компании делать ставку на банковский канал продаж, — однако, по данным Ассоциации украинских банков Украины, с января 2009 года общий кредитно-инвестиционный портфель банков в среднем сокращался на 2-4% ежемесячно. К осени общий показатель сокращения был зафиксирован на отметке в 12,7%.

Снижение продаж новых автомобилей, как следствие снижения потребительских возможностей в общем, в дополнении к обвалу банковского сектора, привело к значительному падению страхового рынка Украины в 2009 году. Так, классический рынок страхования сократился на 19% в текущем году.

Постепенное восстановление рынка аналитики связывают с прогнозируемым экономическим ростом Украины. К позитивному настрою страховщиков склоняют и общеевропейские тенденции на рынке страхования, которые уже в этом году показывают постепенный рост.

Юрий Курильчук, рекрутер Центра Кадровых Технологий «ЭГО», считает, что «в нашей стране специалисты сферы финансов не останутся без работы. Именно специалисты. Руководителей интересуют в первую очередь практические, а не теоретические навыки. Рынок труда сейчас актуален для опытных соискателей. Даже при условии, что кризис сильно задел их отрасль».

Эти слова подтверждает и Виталий Соловьев, начальник отдела маркетинга и рекламы АКБ «Восточно-Европейский банк»: «Львиная доля увольнений пришлась на первое полугодие 2009 года, когда банки активно сокращали раздутые штаты и закрывали неприбыльные отделения. Со временем процесс замедлился, но не прекратился — в основном он продолжается в банках с временной администрацией. Рынок полон профессиональных банковских работников, однако найти работу непросто. Ведь количество открытых вакансий сейчас невелико, и востребованы специалисты узких направлений: юрисконсульты, специалисты по оценкам рисков, аналитики».

В продолжение, оценивая ситуацию банковского сектора в целом, Виталий вынужден констатировать, что сфера все еще находится в нестабильном положении и сильно зависима от многих внешних факторов.

«Европейские финансовые структуры, которые ранее ранее служили источником «дешевых» средств для украинских банков, сейчас сами только начали становиться на ноги. Поступлений же внутри ситемы недостаточно. Так, за 9 месяцев 2009 года сокращение портфелей депозитов физических и юридических лиц составили 7 и 13,5 процентов соответственно. Несмотря на программы реструктуризации, растет и количество проблемных кредитов, в особенности валютных». Эти и целый ряд других причин сказались на общем показателе убытков украинского банковского сектора. По данным Ассоциации украинских банков по состоянию на 1.10.2009 года, общий убыток составляет 18,9 млрд гривен. Для сравнения, год назад чистая прибыль составила 6,2 млрд.

«Думаю, учитывая потребность банковской системы в существенной докапитализации и невозможность возобновления внешних заимствований в ближайшей перспективе, мы будем свидетелями появления ряда проблемных банков и глобализации банковской системы».

«Восстановление показателей доходности и прибыльности банковской системы ожидают не ранее 2-го квартала 2010 года», — резюмирует Виталий Соловьев.

По последним данным сайта JOB.ukr.net, в 2009 год ситуация на трудовом рынке Украины стабилизировалась — к концу года спрос на специалистов приравнялся к количеству предложений. Кризис во многом поспособствовал реструктуризации компаний и оптимизации в рядах их сотрудников. В условиях постепенной стабилизации экономики и начавшегося роста ВВП, организации постепенно начали расширяться. В том числе и привлекать новых сотрудников.

Кризис как таковой сейчас остался больше как психологический фактор. Украинское производство и рынки постепенно начинают набирать обороты, и с середины 2009 года показывают плавный прирост.

Только неопределенная политическая ситуация, связанная с грядущими выборами на пост Президента страны, не позволяет украинским рынкам в полной мере начать свой рост. Иностранные инвесторы ожидают изменений, которые настанут после прихода к власти какой-либо из политических сил. А банковский сектор на данном этапе восстанавливает доверие украинских вкладчиков после обвала 2008 года.

К тому же, как показывает статистика, к концу года зарплаты украинцев практически достигли докризисного показателя.