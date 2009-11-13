Эксперты расценивают намерение Ющенко ветировать закон об 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом как ответственную политическую позицию

Киев. 13 ноября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о намерении ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа свидетельствует о его ответственной политической позиции.

Об этом В.КАРАСЕВ сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Когда Президент говорит о вето, о том, что надо думать, где взять реальные деньги на борьбу с эпидемией, то это ответственная политическая позиция. Он даже в условиях предвыборной кампании не хочет, чтобы это было популистски”, - сказал политолог.

Он считает, что политические силы, выступающие за преодоление вето Президента, должны взять на себя “политическую ответственность”. “Пусть это делают те, кто считает, что нет проблем для страны принять решение о виртуальном миллиарде, а затем напечатать деньги за счет эмиссии Нацбанка и тем самым поставить под угрозу стабильность гривни, снова посеять панику на валютном рынке, взорвать последние фундаменты финансовой стабильности в государстве”, - добавил В.КАРАСЕВ.

Политолог считает, что вокруг этого вопроса была поднята “непристойная шумиха от приличных и статусных политиков”.

В.КАРАСЕВ также отметил, что Президент находится в “хорошей форме, азарте”, и не боится поднимать реальные проблемы, в частности о намерении применить вето, и говорить о том, что может быть воспринято “неэлекторально”.

Кроме того, политолог отметил, что В.ЮЩЕНКО использует избирательную кампанию, чтобы донести избирателям реальное положение вещей в Украине.

“Президент также использует избирательную кампанию для того, чтобы еще раз перед обществом и избирателями поднять такие вопросы, чтобы они задумались, что будет дальше после выборов, какой будет страна”, - сказал он.

По словам В.КАРАСЕВА, Президент как никто другой осведомлен с реальным состоянием проблем в Украине, “начиная от военной, оборонной сферы, экономической, газовой, и заканчивая не надуманным, а реальным положением вещей с эпидемией гриппа в Украине”.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа.

Он отметил, что в госбюджете-2009 на сегодня не хватает 30% поступлений. По словам В.ЮЩЕНКО, премьер-министр не имеет средств на финансирование даже безотлагательных вопросов.

Поэтому, как сказал В.ЮЩЕНКО, по мнению премьера Юлии ТИМОШЕНКО, единственным способом финансирования является эмиссия гривни. Однако, отметил Президент, такие шаги неминуемо приведут к девальвации гривни.

Таким образом, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО проводит нечестную политику. Как добавил В.ЮЩЕНКО, она не называет эмиссию эмиссией, однако, в то же время, пытается взять 1 млрд. грн. в Нацбанке, которому “неоткуда взять”.

Вместе с тем он отметил, что его решение ветировать данный закон не означает, что он не даст рекомендаций, где взять средства на борьбу с гриппом.