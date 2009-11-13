Эрик Франке присоединился к команде топ-менеджеров компании ВОЛЯ

ВОЛЯ, национальный украинский интервидеокоммуникационный провайдер, предлагающий мультисервисную услугу (infotainment), объявила о том, что г-н Эрик Франке присоединился к команде топ-менеджеров компании в качестве Первого Вице-Президента (СОО) и Директора по региональному развитию.

На этой позиции г-н Эрик Франке будет отвечать за операционную деятельность компании в регионах, включая маркетинг, продажи и клиентское обслуживание, а также за интеграцию всех региональных предприятий компании ВОЛЯ в единый бренд с унифицированным уровнем услуг и торговых предложений по всей стране.

"Для меня это замечательная возможность обеспечить доступ к высококачественным телекоммуникационным услугам, как можно большему числу частных пользователей и также для корпоративного сегмента в Украине. У нас есть возможность обеспечить растущий спрос рынка на высочайшие скорости и качество услуг. ВОЛЯ предложит комплексную мультисервисную услугу

(infotainment), включающую лучшие в своем рыночном сегменте сервисы, во всех городах присутствия", - отметил Эрик Франке.

"Я убежден, что Эрик (Франке), проработавший многие годы в качестве топ-менеджера операторов телекоммуникаций, в том числе фиксированной и мобильной связи, и как эксперт досконально знающий рынок телекоммуникационных услуг в Украине и России - серьезнейшим образом усилит

нашу команду. Это обеспечит эффективный процесс приведения к единым стандартам качества во всех городах, где мы предоставляем свои услуги, и поможет достижению долгосрочных целей компании", - заявил Президент компании ВОЛЯ Сергей Бойко.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским интервидеокоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения - доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных - высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация - компьютерная и голосовая связь.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

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