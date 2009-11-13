Писатель Василий Шкляр презентовал роман “Черный ворон”

Киев. 13 ноября. УНИАН. Писатель Василий ШКЛЯР сегодня на пресс-конференции в УНИАН презентовал свой новый роман “Черный ворон”.

Роман “Черный ворон” воспроизводит одну из самых драматичных и наиболее замалчиваемых страниц украинской истории – вооруженную борьбу украинцев против оккупационной власти в 20-х годах прошлого века.

“Сбылось пророчество Тараса: повеял новый огонь из Холодного Яра, и рыцари леса освятили оружие на московского палача. Их называли бандитами, головорезами, разбойниками, но даже в проклятьях-анафемах запрещали упоминать их имена, чтобы не будить в памяти покоренной массы ту идею, за которую лесовики и их атаманы жертвовали свои молодые жизни”, – говорится в пресс-релизе к презентации.

В.ШКЛЯР – автор романов “Тень совы”, “Ностальгия”, “Ключ”, “Элементал” и др. Лауреат многих литературных премий.

Роман “Черный ворон” получил первую премию Лиги украинских меценатов на конкурсе “Ярославов Вал” как лучший исторический роман.