Деятельность нынешней правительственной коалиции и Кабмина ведет к банкротству Украинского государства – эксперт

Киев. 16 ноября. УНИАН. Деятельность нынешней правительственной коалиции и Кабинета министров ведет к банкротству Украинского государства, заявил на пресс-конференции в УНИАН доктор политических наук, профессор, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий БЕБИК.

“Нынешняя правительственная коалиция, наше правительство, очевидно, сознательно ведут к кризисной ситуации, к банкротству Украинского государства как такового”, - сказал В.БЕБИК.

Он заявил о сложной ситуации в бюджетной сфере страны, которая осложняется непрозрачным использованием бюджетных денег.

В.БЕБИК привел данные Счетной палаты, согласно которым, по неконкурентной процедуре проведения госзакупок правительством было использовано 52,6 млрд. грн., в том числе по протокольным поручениям премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА – на сумму 52,2 млрд. грн., а по постановлениям Кабинета министров – на 433,3 млн. грн.

Кроме того, В.БЕБИК, ссылаясь на материалы Бюро журналистских расследований “Свидомо”, сообщил о финансовых деталях закупки препарата “Тамифлю”. Так, по его словам, правительство на закупку 44 тыс. 128 упаковок «Тамифлю» использовало 11 млн. грн. (цена одной упаковки - 251 грн. или 22,8 евро). Поставщиком препарата в Украину по цене 22,8 евро выступило одно из зарегистрированных в Киеве ЗАО. При этом, по словам В.БЕБИКА, на сайте компании-производителя указано, что цена одной упаковки препарата - 6 евро.

“Нормально: 6 евро и 22,8 евро... А потом нам рассказывают, что Президент плохой, потому что он не дает потратить 1 млрд. грн. на «Тамифлю». Он не дает потратить 1 млрд. грн. на старую вату, марлю и т.п.”, - сказал В.БЕБИК.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет Ан-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок. По словам главы правительства, стоимость препарата - 67 грн. за упаковку.

2 ноября правительство заявило, что намерено в ближайшие три недели приобрести еще 700 тыс. упаковок препарата против гриппа «Тамифлю».

4 ноября в Украину прибыл самолет со второй партией препарата «Тамифлю» - 200 тыс. упаковок, купленного в Швейцарии по цене 67 грн. за упаковку.