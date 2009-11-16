ООН призывает всех бороться против СПИДа

Чума ХХ века в Украине не только не стихает, но и прогрессирует, и остановить её – первоочередное задание не только медиков. Ведь распространение этой болезни – проблема даже не медицинская, а социальная. В нашей стране ежедневно инфицируются ВИЧ 52 человека, и только каждый пятый из них, знает свой статус. Ежегодно от ВИЧ-инфекции в Украине умирают тысячи людей.

На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 340 тысяч ВИЧ-позитивных людей, а к 2014 году общее количество может достигнуть 820 тысяч человек, из которых 100 тысяч - дети.

В связи с этим, Организация Объединенных Наций обратилась к представителям крупного бизнеса, звездам эстрады и спорта, СМИ и национальному интернет порталу «Укрнет» с просьбой поддержать благотворительный проект «SOSстрадание», который состоится 1 декабря, в Международный день борьбы со СПИДом.

Принять участие в благотворительном проекте уже согласились звезды украинского шоу-бизнеса и спорта, и в ООН уверены, что только общими усилиями всех заинтересованных сторон можно эффективно противостоять эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.