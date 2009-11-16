ОО “Град” обвиняет депутата Днепропетровского городского совета в распространении паники и препятствовании работе аптек

Киев. 16 ноября. УНИАН. Общественная организация “Град” обвиняет депутата Днепропетровского городского совета Загида КРАСНОВА в распространении паники и препятствовании работе аптек в условиях эпидемии гриппа.

Об этом заявил координатор ОО “Град” Андрей ДЕНИСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, “последние две недели в Днепропетровске происходит PR-вакханалия вокруг эпидемии гриппа”.

“Мы требуем от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, правоохранительных органов, народных депутатов выступить в противоборство не только с коммерческими спекулянтами, но и спекулянтами политическими, которые в это сложное для нашей страны время нагревают руки на эпидемии гриппа в Днепропетровске”, - сказал А.ДЕНИСЕНКО.

Он заявил, что “в Днепропетровске руководитель депутатского большинства городского совета Загид КРАСНОВ с 4 ноября начал масштабную, громко разрекламированную PR-акцию, борьбы с эпидемией гриппа в городе”.

“Он прибег к массовым раздачам на улицах города бесплатных защитных повязок. По информации господина КРАСНОВА, его активисты раздали их свыше 100 тысяч”, - сказал представитель ОО “Град”, отметив при этом, что “это привело к невиданной в городе панике и к парализации работы сети аптек”.

“Все повязки, которые раздавались активистами КРАСНОВА, они все были фабричного производства. И у нас есть все основания утверждать, что господин КРАСНОВ скупил эти средства индивидуальной защиты в больницах и государственных аптеках Днепропетровска. Каким образом это было сделано, какие должностные лица к этому причастны, собственно, это и является теми вопросами, какие мы задаем народным депутатам, силовикам и обращаемся с ними к Юлии ТИМОШЕНКО. Мы надеемся, что в результате расследования этой ситуации правоохранительными органами, мы выйдем на тех должностных лиц Днепропетровского горсовета, которые способствовали реализации PR-схемы Загида КРАСНОВА и незаконным путем передали ему большую партию масок, которые не попали в лечебные учреждения», - отметил А.ДЕНИСЕНКО.

По словам А.ДЕНИСЕНКО, в эти же дни марлевые повязки фабричного производства появились у спекулянтов. "Меня не удивит, если выяснится, что люди из штаба «Общественной силы» имеют отношение к спекулянтам, торгующим в Днепропетровске марлевыми масками по завышенным ценам», - резюмировал А.ДЕНИСЕНКО.