Военный журналист утверждает, что бывший министр обороны Гриценко не оканчивал Академию ВСУ

Киев. 17 ноября. УНИАН. Военный журналист Игорь РУДИЧ заявляет, что бывший министр обороны Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не оканчивал Академию Вооруженных сил Украины.

Об этом И.РУДИЧ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Я определенное время удивлялся тому, как такой военный специалист может допускать, мягко говоря, ошибки. Вот, что я отыскал. На сайте president2010.info А.ГРИЦЕНКО в своей биографии пишет: “В 1995 году окончил Академию Вооруженных сил Украины”, - сообщил военный журналист.

В то же время И.РУДИЧ подчеркнул, что “первый выпуск Академии состоялся в 1996 году”. По его словам, “в 1995 году А.ГРИЦЕНКО окончил лишь трехмесячные курсы при Академии”.

“Пусть покажет диплом именно об окончании Академии Вооруженных сил Украины (сейчас это учебное заведение имеет статус Национального университета обороны Украины – УНИАН)”, - требует И.РУДИЧ.

В свою очередь, в пресс-службе бывшего министра обороны отметили, что копии всех документов об образовании А.ГРИЦЕНКО размещены на его персональном сайте.

“Ни в одном из этих документов ни о каких “курсах” речь не идет”, - констатировали в пресс-службе.

По информации пресс-службы А.ГРИЦЕНКО, в 1994 году он окончил оперативно-стратегический факультет Университета военно-воздушных сил США и получил диплом, который официально признан в системе военного образования Украины.

Также в 1995 году А.ГРИЦЕНКО окончил факультет переподготовки и повышения квалификации Академии Вооруженных сил Украины по “командно-штабной, оперативно-стратегической профессии”, сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.