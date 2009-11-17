Предвыборная электоральная ситуация в городах Украины

Исследование на тему «Электоральная ситуация в городах Украины с населением больше 100 тыс. человек по состоянию на начало ноября 2009 г.» проведено Центром социальных технологий «Социополис» в период с 2 по 8 ноября 2009 г. (полевой этап).

Объект исследования – электоральные установки и социально-политические ориентации дееспособного населения городов 100 тыс.+ в возрасте 18 лет и старше.

Цель исследования – определение электоральных предпочтений избирателей в средних и крупных городах Украины, их динамики и региональной специфики.

Метод сбора информации: телефонный опрос САТІ.

Выборка – вероятностная случайная, равнонаполненная по областям. Отображает структуру городского (города с числом жителей от 100 тысяч) населения в областях по полу и возрасту.

Предельная статистическая погрешность репрезентативности опроса не превышает 2,0% с вероятностью 0,99. Объём выборки составил 2400 респондентов.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Электоральная активность населения городов Украины

с количеством жителей более 100 тыс.

Электоральная активность жителей средних и крупных городов Украины в начале ноября выросла до отметки 84,3%. Ровно столько опрошенных заявили, что пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах Президента Украины. Всего 6% респондентов не будут принимать участия в голосовании и ещё около 10% колеблются.

2. Востребованность новых политиков

Как и прежде, большинство опрошенных городских жителей считает, что в современной Украине нет ни одного достойного молодого политика (71,6% опрошенных). В то же время, каждый пятый респондент придерживается мнения, что в Украине есть достойные представители нового поколения политиков. Примерно по 10% респондентов считают такими Арсения Яценюка и Сергея Тигипко. Со значительным отставанием от них в первую пятёрку «перспективных» вошли Анатолий Гриценко (2,4%), Олег Тягнибок (2,1%) и Юрий Луценко (1,1%) (рис. 1.1.2). Мы видим, что среди горожан существуют некие ожидания лишь в отношении А.Яценюка и С.Тигипко, надежды на других политиков «новой генерации» в данное время чрезвычайно низки.

3. Рейтинги кандидатов на пост главы государства

Как и в предыдущих волнах опроса, доля респондентов, которые не определились, за кого будут голосовать на выборах (несмотря на то, что намерены принять в них участие), всё ещё очень высока. Она даже несколько выросла за месяц и теперь равна 35%. Именно их позиция будет определять итоги выборов-2010. Здесь и далее мы будем оперировать показателями рейтингов, рассчитанных по отношению к определившимся респондентам, которые намерены голосовать. Это единственный, на наш взгляд, плодотворный подход, направленный не на манипулятивное (и, как правило, неточное) «пророчество» относительно результатов выборов, а на количественный анализ компетентного общественного мнения касательно деятельности главных политических лиц страны, их участия в избирательной кампании.

Исходя из сказанного выше, к пятёрке лидеров предвыборной гонки в средних и больших городах Украины следует отнести Виктора Януковича (34,2%), Юлию Тимошенко (15,2%), Сергея Тигипко (11,2%), Арсения Яценюка (9,6%) и Петра Симоненко (4,8%).

Такие кандидаты как действующий Президент Виктор Ющенко, Анатолий Гриценко , Олег Тягнибок и Владимер Литвин набирают 2,4%, 2,3%, 2,1% и 1,2% соответственно. Поддержка остальных кандидатов составляет меньше 1% . Следует, однако, учесть, что всё изложенное происходит, по всей видимости, в ситуации высокой неопределённости выбора респондентов: 34,9% не определившихся и 14,0% собираются проголосовать против всех кандидатов.

За прошедшие 3 месяца (особенно за октябрь) в соотношении сил главных претендентов на пост главы государства произошли значительные изменения. Виктор Янукович по результатам конца октября – начала ноября значительно опередил Юлию Тимошенко, а рейтинг последней несколько упал. Начиная с августа Арсений Яценюк стремительно терял поддержку избирателей (более чем в 2 раза), а Сергей Тигипко столь же стремительно эту поддержку набирал. В результате С.Тигипко вытеснил А.Яценюка с третьей позиции, заняв его место в тройке лидеров. Впрочем, пока разрыв между ними ещё не превысил статистическую погрешность выборки. Но динамика рейтинга А.Яценюка для него крайне неблагоприятна.

Что касается других кандидатов, то изменения не столь драматичны. Небольшой рост рейтинга в пределах статистической погрешности наблюдается у Петра Симоненко и Олега Тягнибока (у обоих на 1,1%), снижение рейтинга, также в пределах статистической погрешности выборки, – у Владимира Литвина (-1,7%) и больше статистической погрешности – у действующего Президента Виктора Ющенко (-2,4%). Никогда ещё рейтинг главы государства не был таким низким. Он бьёт всё новые и новые «рекорды» и теперь даже не входит в пятёрку лидеров избирательной гонки, уступив место Петру Симоненко.

4. Антирейтинги кандидатов на пост главы государства

Перейдём теперь к анализу такого важного показателя как антирейтинг кандидатов. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в средних и крупных городах Украины по состоянию на ноябрь 2009 г. Максимальный антирейтинг имеет Виктор Ющенко (34,4%), он же характеризуется и наихудшим балансом «рейтинг – антирейтинг» (-32%). Очень большим оказался антирейтинг лидеров избирательной гонки – Юлии Тимошенко (27,4%) и Виктора Януковича (23,9%). Но В.Янукович имеет позитивный баланс симпатий и антипатий избирателей (+10,3%), а Ю.Тимошенко – негативный (-12,3). Динамика антирейтинга такова, что за последний месяц он вырос у Юлии Тимошенко, снизился у Виктора Ющенко. У других кандидатов никаких статистически значимых изменений не наблюдается.