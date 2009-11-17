22% городских жителей готовы поддержать Януковича на выборах Президента

Киев. 17 ноября. УНИАН. 22,2% жителей украинских городов с населением более 100 тыс. человек на выборах Президента готовы поддержать кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра социальных технологий «Социополис», презентованные сегодня в УНИАН.

Согласно данным исследования, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО готовы поддержать 9,8% опрошенных. Третье место занимает экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО с 7,2%.

Народного депутата, лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА поддерживают 6,2% горожан, руководителя Коммунистической партии Петра СИМОНЕНКО – 3,1%, действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 1,6%, народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,5%, лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА – 1,4%. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 1% голосов избирателей.

Против всех намерены проголосовать 9,1% горожан, не определились со своим выбором 34,9% избирателей.

Исследование проводилось 2-8 ноября, опрошено 2403 респондента в городах с населением более 100 тыс. человек, погрешность не превышает 2%.