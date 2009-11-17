Щербина считает незаконным отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты

Киев. 17 ноября. УНИАН. Алексей ЩЕРБИНА считает незаконным отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

А.ЩЕРБИНА заявил, что изменения к закону о выборах Президента, которыми денежный залог для регистрации кандидатом в президенты был увеличен до 2,5 млн. грн., противоречат Конституции. Он считает, что эти изменения сузили права граждан, что запрещает делать Основной закон.

По словам А.ЩЕРБИНЫ, ЦИК неконституционным способом ведет к власти очень богатых, но неумных людей. “Действия ЦИК и судов - это конституционный переворот”, - сказал он.

А.ЩЕРБИНА отметил, что подал в Центризбирком 3 жалобы из-за отказа его зарегистрировать, однако ни одну из них комиссия не рассмотрела. В связи с этим претендент в кандидаты обратился в административный суд. Суд также отказал в удовлетворении его иска. По словам А.ЩЕРБИНЫ, только административный суд апелляционной инстанции рассмотрел его иск и, как заверяет претендент в кандидаты, вчера принял решение, которым обязал ЦИК повторно рассмотреть его документы для регистрации.

Вместе с тем, А.ЩЕРБИНА обвиняет ЦИК в игнорировании его жалоб и затягивании процесса рассмотрения его документов, необходимых для регистрации. Он возмущен тем, что Центризбирком закончил регистрацию кандидатов в президенты, невзирая на то, что в судах еще продолжается рассмотрение жалоб на отказ в регистрации кандидатом.

Как сообщал УНИАН, завтра, 18 ноября, Центральная избирательная комиссия должна официально обнародовать список зарегистрированных кандидатов на пост Президента Украины. Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года, в пятидневный срок после окончания регистрации кандидатов на пост Президента Украины, до 18 ноября 2009 года включительно, перечень кандидатов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, должен быть обнародован в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

ЦИК официально зарегистрировалf восемнадцать кандидатов в президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ. Александра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН и Сергея РАТУШНЯКА.

3 ноября ЦИК отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины А.ЩЕРБИНЕ. Комиссия мотивировала свое решение несоответствием избирательному законодательству поданных А.ЩЕРБИНОЙ документов на регистрацию. В частности, он не внес необходимого денежного залога в размере 2,5 млн. грн.