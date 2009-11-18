НОВОЕ БРИТАНСКОЕ КИНО В УКРАИНЕ – ГОСТИ И ПРОГРАММА

19 ноября в столичном кинотеатре «Украина» (а далее – во всех крупнейших городах страны) стартует ежегодный всеукраинский фестиваль «НОВОЕ БРИТАНСКОЕ КИНО». Проходящий вот уже в девятый раз кинофорум традиционно представит самые лучшие новые премьеры из Туманного Альбиона.

Открывает фестиваль фильм “Полная история моих сексуальных неудач” – реалити-комедия одного из самых оригинальных молодых режиссеров «поколения MTV» – Криса Уэйта. Картина номинировалась на «Гран-при жюри» Кинофестиваля независимого кино «Сандэнс». По мнению английской прессы, это самая самобытная британская премьера 2009 года – микс «Бората» и фильмов Майкла Мура. Представят картину украинской публике режиссер фильма Крис Уэйт и продюсер Генри Троттер, которые прилетят в Киев по случаю премьеры фильма.

В прошлом году фестиваль «Новое Британское Кино» прошел с огромным успехом – билеты в кассах раскупались за два дня до старта фильма. В этот раз программа не уступает прошлогодним подборкам. В проекте, который представлен Британским Советом и инвестиционно-финансовой группой «ТАС», будут показаны фильмы, отмеченные ведущими кинофестивалями и прекрасно принятые европейскими зрителями:

“В поисках Эрика” – новый фильм самого знаменитого и во всех отношениях безупречного режиссера Британии Кена Лоуча – номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2009 году. Комедия современного кино-классика рассказывает курьезную историю о почтальоне и его воображаемом друге-футболисте, которого играет всемирно известный футболист Эрик Кантана.

«Лондон, Англия» - тонкая психологическая драма о поисках близких после трагических взрывов автобусов в Лондоне получила «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Берлине.

“Да здравствует любовь” – режиссерский «камбек» Майкла Фиггиса - автора прославленной драмы «Покидая Лас-Вегас» - пронизанный эротизмом роман лондонского яппи и чертовски красивой любительницы приключений (кстати, вскоре после премьеры фильма, исполнительница главной роли София Уинклман стала членом английской королевской семьи, выйдя замуж за лорда Фредерика Виндзора).

Единственный специальный показ в Киеве - “Молодая Виктория” – история первых лет правления королевы Виктории и ее длительного романа с принцем Альбертом. Роль молодой королевы исполняет обладательница премии «Золотой глобус» Эмили Блант.

Единственный специальный показ в Киеве - “Возвращение в Брайдсхед” – провокационная драма о запретной любви и потери невинности в предвоенное время.

Дополнительная информация – http://www.arthousetraffic.com/films/BritFilmFest_2009/index.html