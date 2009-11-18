УНИАН и «Главред-Медиа» начинают общенациональный медико-просветительский проект «Сохрани здоровье нации»

Киев. 18 ноября. УНИАН. Информационное агентство УНИАН и холдинг «Главред-Медиа» начинают совместный общенациональный медико-просветительский проект «Сохрани здоровье нации».

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН главный редактор ежедневной газеты «Известия в Украине» Янина СОКОЛОВСКАЯ, цель проекта заключается в укреплении здоровья нации путем пропаганды здорового образа жизни, гармоничного и позитивного мировосприятия, преимуществ правильного питания, занятий физической культурой и спортом, профилактики сердечно-сосудистых и других заболеваний, избавления от вредных привычек и зависимостей.

Проект, который продлится до июля 2010 года, реализуется под патронатом Министерства здравоохранения, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, Национального олимпийского комитета Украины.

По словам Я.СОКОЛОВСКОЙ, раз в неделю в изданиях медиа-холдинга планируется проводить акции, круглые столы, прямые телефонные линии с читателями газет. “Все устали слышать о разрушении и упадке и нужно уже переходить к периоду расцвета, что невозможно без здоровой нации”, - сказала она.

Для того, чтобы дискуссия о здоровом образе жизни была содержательной и беспристрастной, создан Экспертный совет, в который приглашены эксперты из различных областей знаний: доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга БОГОМОЛЕЦ, президент Национального олимпийского комитета, олимпийский чемпион Сергей БУБКА, известный психиатр и правозащитник Семен ГЛУЗМАН, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла ЛИБАНОВА, доктор медицинских наук, академик АМНУ Юрий СПИЖЕНКО.

Кроме того, Агентство системы ООН в Украине, в том числе и Всемирная организация здравоохранения согласились осуществлять информационную поддержку проекта относительно национального и глобального контекста, а также опыта других стран в упомянутых сферах.

Как сказала на пресс-конференции Э.ЛИБАНОВА, сегодня депопуляция населения является общеевропейской проблемой. Она сообщила, что по продолжительности жизни Украина занимает предпоследнее место в Европе, а в начале 60-годов Украина занимала 7 место в мире, опережая не только большинство европейских стран, но и Японию.

Э.ЛИБАНОВА подчеркнула, что вероятность смерти очень большая у мужчин от 40 до 60 лет. “Если мы треть мужчин теряем в трудоспособном возрасте, то 22% мы теряем в этом двадцатилетии. Эти цифры абсолютно несовместимы с сегодняшним уровнем развития цивилизации”, - сказала она.

По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, по определению специалистов ВОЗ, лишь 20% здоровья населения связано с состоянием медицины, 50% - это образ жизни - питание, злоупотребление алкоголем, курение, отсутствие дозированных физических нагрузок.

Президент Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания Денис СИЛАНТЬЕВ, в свою очередь, сказал, что по подсчетам его фонда, государство, не вкладывая средства в спорт, теряет около 230 млн. грн. в год. “Спорт - это не только здоровье и сила, это продолжительность жизни, повышение работоспособности. Вкладывая средства в спорт, в активный и здоровый образ жизни, мы экономим в 5 раз больше”, - сказал он.

Основатель сети частных медицинских заведений для детей и взрослых «Добробут» Руслан ДЕМЧАК выразил готовность предоставлять в рамках проекта консультации, принимать участие в круглых столах, прямых телефонных линиях и давать рекомендации о здоровом образе жизни.

Академик Ю.СПИЖЕНКО отметил, что продолжительность жизни зависит прежде всего от окружающего среды, образа жизни и медицины. Он также сообщил, что сейчас внедряется программа раннего выявления рака у населения.