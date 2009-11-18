Киевские предприниматели обеспокоены ситуацией с демонтажем и выдачей разрешений на установку МАФов

Киев. 18 ноября. УНИАН. Киевские предприниматели обеспокоены ситуацией с демонтажем и выдачей разрешений на установку в столице малых архитектурных форм (МАФ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили киевские предприниматели Дмитрий ТРОФИМОВ и Роман СОЛОДКИЙ.

По словам Р.СОЛОДКОГО, в Киеве ежедневно демонтируется 5-10 МАФов. При этом за демонтаж и возвращение МАФа собственнику КП «Благоустрий» выставляет счета на 14 тыс. грн., что в 14 раз превышает их стоимость.

Как отметил адвокат Виктор КОБЫЛЯНСКИЙ, свыше 90% киосков и павильонов в Киеве стоят незаконно. «Потому что на сегодняшний день невозможно оформить земельный участок для размещения МАФа», - уточнил он.

По данным В.КОБЫЛЯНСКОГО, в 2006 году, когда Госстрой отменил типовые правила размещения МАФов, предпринимались попытки решать эти вопросы, минуя земельную составляющую.

Адвокат пояснил, что сегодня порядок размещения временных сооружений предусматривает некоторую монополизацию этого рынка. «Для того, чтобы получить разрешение на размещение МАФа, приходится обращаться не в органы местного самоуправления, не в органы исполнительной власти, а к посреднику – КП «Киевское инвестиционное агентство». Такими посредниками выступают еще два предприятия – «Киевские рынки» и «Центр градостроительства и архитектуры». Предпринимателей вынуждают обращаться именно в эти органы», - сказал он и добавил, что часто эти структуры отдают преференцию в размещении временных сооружений коммунальным предприятиям.

По данным адвоката, «Киевское инвестиционное агентство» навязывает предпринимателям некоторые услуги, к примеру, заключение договора мониторинга. «Инвестиционное агентство будет контролировать, как предприниматель выполняет договор благоустройства. Если он что-то нарушает, будет на него докладывать соответственным чиновникам, чтобы относительно него приняли какие-то меры. И за это предприниматель вынужден платить», - пояснил В.КОБЫЛЯНСКИЙ.

По подсчетам Р.СОЛОДКОГО, официальная стоимость пакета документов для размещения МАФа составляет 20 тыс. грн. Около 3 тыс. грн. нужно на дополнительные документы, а также КИА заключает с каждым владельцем МАФа договор о мониторинге, ежемесячная стоимость которого – 50-100 грн./кв.м. «Прекращаете платить – временное разрешение перестает действовать, и МАФ подлежит сносу», - добавил он.

В свою очередь, и.о. председателя общественной организации «Правозахист» Геннадий ЧЕРЕВКО отметил, что сегодня предприниматели массово сталкиваются с тем, что киевские власти не выдают разрешения на установку МАФов, без чего невозможно получить лицензии и патенты на торговлю соответствующими товарами.

«Отсутствие документов при работе приводит к тому, что постоянно происходят проверки: сейчас налоговая милиция, прокуратура, налоговая инспекция находятся в киосках», - сказал Г.ЧЕРЕВКО.

По его оценкам, в столице функционирует около 15 тыс. МАФов, в которых занято около 100 тыс. человек.

Депутат Киевсовета Николай ГОЦКИЙ охарактеризовал ситуацию с МАФами как формирование киевскими властями параллельного бюджета путем давления на малый и средний бизнес.

«Хаос с МАФами происходит только по форме, по сути – это спланированная акция по перераспределению имущества в городе Киеве, где сильная сторона с позиции силы диктует правила всем другим», - сказал он.

По данным депутата, за последний год местные сборы увеличились на 40-50-%, что привело к отступлению предпринимателей на окраины Киева.

Д.ТРОФИМОВ сообщил, что для того, чтобы защищать интересы предпринимателей в вопросах выдачи разрешений на установку МАФов и их демонтажа, предприниматели решили объединиться в общественную организацию «Гражданский корпус». Среди задач организации – предоставление юридической помощи предпринимателям, информирование общества об их проблемах, инициирование изменений в соответствующие нормативные акты.