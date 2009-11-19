Киев. 19 ноября. УНИАН. ОАО «АК «Киевводоканал» заявляет о готовности стать единым производителем горячей воды в столице.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «АК «Киевводоканал» Виталий НАЙДЮК.

По его словам, в условиях наращивания долгов со стороны АК «Киевэнерго» перед «Киевводоканалом» за холодное водоснабжение центральных тепловых пунктов, где энергопоставляющая компания производит горячую воду, водоканал готов сам выступить в роли производителя указанной услуги.

«Киевводоканал» готов взять в обслуживание центральные тепловые пункты, которые являются собственностью общины Киева, быть производителем не только холодной, но и горячей воды и нести полную ответственность за водоснабжение в городе», – сказал он.

Директор департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир ДРАГАН, в свою очередь, отметил, что такое перераспределение производительных функций позволило бы предприятию зарабатывать дополнительные средства и улучшило бы финансовое положение водоканала.

«Киевводоканал» сегодня не получает средства за холодную воду, которую мы поставляем для производства горячей воды. В месяц это порядка 16 млн. грн. Если с нами будут рассчитываться и за услугу производства горячей воды, я думаю, финансовое положение предприятия значительно улучшится», – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, руководство «АК «Киевводоканал» сегодня заявило, что будет вынуждено в ближайшее время ограничить водоснабжение в столице или даже прекратить его, а также прекратить очищение стоков, если АК «Киевэнерго» и КГГА не решат проблему взаиморасчетов предприятий, поставляющих услуги горячего и холодного водоснабжения.

По словам первого заместителя гендиректора по экономике и финансам «Киевводоканала» В.НАЙДЮКА, деятельность «Киевводоканала» практически заблокирована из-за ареста счетов предприятия со стороны «Киевэнерго» по причине формирования задолженности за электроэнергию в размере более 300 млн. грн. Водоканал сегодня не имеет возможности закупать реагенты для очистки воды и стоков, на закупку которых необходимо до 240 тыс. грн. в месяц, а также не может осуществлять расчеты с поставщиками. В запасах предприятия осталось реагентов на пять дней работы.