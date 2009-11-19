Основатели Народного Руха создадут Украинскую Национальную Раду

Киев. 19 ноября. УНИАН. Основатели Народного Руха Украины намерены создать Украинскую Национальную Раду (УНР).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил один из организаторов НРУ, герой Украины, общественный деятель, поэт, критик и литературовед Дмитрий ПАВЛЫЧКО.

“Инициаторами создания Украинской Национальной Рады выступает когорта общественных деятелей, ядро того Руха, который не был партией, а был общественной всеукраинской организацией, поставившей в центре своей деятельности провозглашение самостоятельной Украины, а впоследствии сохранение и развитие Украинского государства”, - сказал Д.ПАВЛЫЧКО.

Создание Украинской Национальной Рады также поддерживает поэт, государственный и общественный деятель, первый лидер Народного Руха Украины Иван ДРАЧ.

Он сообщил, что учредительный съезд УНР пройдет в Киеве 20 декабря. Уже действуют оргкомитеты УНР в 25 областях Украины, в областных научных учреждениях создаются организации молодежного крыла УНР.

Кроме того, бывший заместитель председателя НРУ, лидер Республиканской христианской партии Николай ПОРОВСКИЙ сообщил, что УНР будет создаваться в три этапа. На первом этапе - до 10 декабря - будут созданы областные отделения УНР, потом состоится учредительный съезд, на протяжении декабря 2009 г. – января в 2010 г. – планируется создать отделения УНР во всех райцентрах.

“Третий этап, который мы пока еще не обсуждали предметно на заседании оргкомитета, но очевидно, что Украинская Национальная Рада должна сыграть роль на местных выборах, как организация, которая является площадкой для понимания, согласования и объединения национально-патриотических сил”, - подчеркнул Н.ПОРОВСКИЙ.

Кроме того, основатели УНР считают что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, однако Рада не будет субъектом избирательного права. Участники пресс-конференции считают необходимым объединить национально-патриотические силы на местных выборах.

Вместе с тем учредительный съезд УНР примет решение о поддержке одного из кандидатов на пост Президента Украины.

“Я знаю, что значительная часть участников Украинской Национальной Рады, конечно, поддерживает Президента Виктора ЮЩЕНКО, как единственного и наибольшего выразителя украинской национально-патриотической идеи”, - отметил Н.ПОРОВСКИЙ.