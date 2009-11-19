Киев. 19 ноября. УНИАН. ЮНИСЕФ ставит первоочередным заданием для Украины преодоление бедности среди детей и, в частности, совершенствование системы охраны здоровья молодого поколения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказала председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие МОКУО.

По ее словам, за последние пять лет в Украине достигнут значительный прогресс в реформировании системы защиты прав детей. В частности, одним из ключевых достижений она назвала реформирование системы опеки над детьми. Однако, по ее словам, еще есть потребность в немедленном решении украинской властью заданий, которые касаются преодоления бедности среди детей. В соответствии с официальными данными ЮНИСЕФ, в 2008 году за чертой бедности находятся 26,4% семей с одним ребенком; 42% семей с двумя детьми; 76,4% многодетных семей (4 и больше детей). В предыдущие годы на помощь таким семьям выделялось лишь 1,4% ВВП.

“В Украине значительно уменьшились количество сирот, но детская бедность остается на высоком уровне. Требует улучшения система детского здравоохранения. ЮНИСЕФ будет и в дальнейшем сотрудничать с правительством с целью решения этих вопросов для улучшения жизни украинских детей”, - подчеркнула Ю.МОКУО.

Руководитель Представительства ЮНИСЕФ отметила, что первый шаг в этих направлениях уже был сделан именно благодаря принятию закона, цель которого - обеспечить реализацию Конвенции ООН о защите прав ребенка. “Это выражение серьезного отношения Украины к этой проблематике”, - сказала Ю.МОКУО по поводу утвержденного в марте этого года Закона “Об Общегосударственной программе “Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка” на период до 2016 года.

“Я верю, что этот шаг окажется мощным инструментом. Но сейчас Украинское государство должно переходить уже к более конкретным шагам именно в плане реализации этого законодательства”, - добавила Ю.МОКУО.

Она отметила, что бедность “измеряется” не только уровнем обеспеченности семьи.

“То есть, можно сказать, что детская бедность определяется скорее тем, насколько ребенок имеет доступ к разным видам социальных услуг: оздоровительным, образовательным и тому подобное. Поэтому я хотела бы подчеркнуть важность проведения реформ в системе социального обеспечения”, - сказала Ю.МОКУО.

Отдельно она остановилась и на необходимости внедрения в Украине системы ювенального правосудия, которая необходима для эффективной защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом, в соответствии с международными стандартами. То есть, это изменение отношения к таким детям, а именно: понимание того, что не дети виновны, когда они совершили преступление, а виноваты взрослые, которые должны не допустить этого и отвечать за преступления детей.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что на мероприятия новой Национальной программы по защите прав ребенка предусмотрено выделить на следующий год 800 млн. грн. Но при этом он подчеркнул, что это “не очень корректная цифра”, поскольку финансирование значительной части мероприятий по правам детей предусмотрено и по другим разным программам, которые уже действуют, например, разного рода материальная помощь, как то при рождении ребенка и тому подобное.

Так, сегодня в Украине действует 11 видов государственной помощи детям, и в текущем году через субвенцию местным бюджетам для их выплат было выделено 23 млрд. грн.

“Я не исключаю, что эта цифра - 800 млн. грн. - может быть увеличена, исходя из возможностей государственного бюджета”, - добавил Ю.ПАВЛЕНКО.

Возвращаясь к выплате государственной помощи, министр отметил, что ее размеры за последние 4 года возросли от 5 до 25 раз. “И эта тенденция их постоянного увеличения будет продолжена”, - убежден Ю.ПАВЛЕНКО.