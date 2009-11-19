Киев. 19 ноября. УНИАН. В Киеве презентована картографическая геоинформационная система "Украина. Выборы-2010", которая обеспечивает информатизацию всех этапов избирательного процесса на разных территориальных уровнях - государство, регионы, избирательные округа и участки.

Представили эту систему сегодня в УНИАН ее разработчики из Института передовых технологий.

Как рассказал директор ИПТ Александр БАРЛАДИН, подготовленные институтом материалы отображают значительные территориальные изменения более чем в 111 округах из 225 на выборах 2010 года по сравнению с предыдущими. В частности, новые карты избирательных округов содержат их границы, границы административных единиц, пути сообщения, административные, образовательные, промышленные и другие объекты, которые задействованы в избирательном процессе, и тому подобное.

Кроме того, аналитические материалы позволяют не только зафиксировать изменение количества избирателей, но и сделать сравнительный анализ изменений за последние 5 лет.

Вместе с тем, по его словам, картографические основы позволят подготовить региональные рейтинги всех 18 кандидатов в президенты, оценить влияние разных факторов на них, а также сделать более наглядными и материалы социальных опросов относительно кандидатов.

По убеждению авторов проекта, также карты будут полезными для отслеживания предвыборных поездок кандидатов, их выступлений перед избирателями, участия в дебатах и дискуссиях в СМИ.

"Мы пытались сделать так, чтобы эти системы были более доступны для всех, в том числе и через Интернет, где в ближайшее время будут размещены полностью. Это важно, чтобы выборы прошли на более-менее прозрачном уровне, чтобы была возможность проконтролировать подготовку к ним, явку избирателей, проведение экзит-пулов, оценить электоральные настроения, и не дать, таким образом, сделать подтасовку на выборах, поскольку симпатии электората достаточно консервативны, и можно с достаточной точностью спрогнозировать результаты выборов", - сказал А.БАРЛАДИН.

В то же время он выразил сожаление, что на данное время "ни одна из официальных организаций, в том числе ЦИК, такого инструмента не использует". "Я все-таки надеюсь, что этот инструмент (а он существует в странах Европы, и пять лет в России) будет на этих выборах задействован", - отметил директор Института передовых технологий.