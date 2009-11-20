"Выбор года" определился с "Интернетом"

14 ноября в Киеве состоялась церемония награждения победителей Международного фестиваля-конкурса «Выбор года» в Украине 2009-го года. Национальный интернет-портал UKR.NET признан «Украинским интернет-порталом года», электронная почта FREEMAIL от «УКРНЕТ» - «Украинской электронной почтой года», а сайт по трудоустройству JOB.ukr.net - «Украинским сайтом трудоустройства года».

«Выбор года» является для отечественных компаний своеобразным подведением итогов их деятельности. В 2009 году были награждены 53 ведущие украинские и зарубежные компании, товары которых победили в 77 номинациях.

За право стать украинским интернет-порталом года соревновались одиннадцать претендентов, среди которых UKR.NET, bigmir)net, МЕТА, i.ua и другие. Лучшим по мнению населения, экспертов, рекламистов, членов Высокого жюри и оргкомитета стал национальный интернет-портал UKR.NET.

В номинации «Украинская электронная почта года» победителем стала электронная почта FREEMAIL от «УКРНЕТ».

Ещё одну победу «УКРНЕТ» одержал в номинации «Украинский сайт трудоустройства года». JOB.ukr.net был признан лучшим сайтом трудоустройства 2009 года.

Глава Наблюдательного совета ООО «УКРНЕТ» Михаил Комиссарук высказал благодарность украинским интернет-пользователям за признание и прокомментировал дальнейшие планы компании: «С одной стороны, победа в конкурсе – это всегда приятно. С другой – престижная награда мотивирует наш дружный коллектив к творчеству».

«УКРНЕТ» - это лучшие сервисы для украинской интернет-аудитории: новостная лента из более пятиста источников со всей Украины, погода в сотрудничестве с Укргидрометцентром МЧС Украины, МАРКЕТ с двумястами тщательно отобранными интернет-магазинами, сервис закладок, электронная почта FREEMAIL, виртуальная флешка e-Disk, сайт трудоустройства JOB.ukr.net, городской справочник CITY.ukr.net, киноафиша KINO.ukr.net, телегид TV.ukr.net, гороскопы ОРАКУЛ, сайт знакомств ОнОна и видео-хостинг PLAY.ukr.net.

Только главную страницу портала UKR.NET ежедневно (в рабочие дни) посещает более полумиллиона украинских интернет-пользователей. Аудитория всех сервисов «УКРНЕТ» уже достигла миллиона посетителей в день.



