Компания «Рейнбо-ЛТД» считает необоснованными претензии АМК

Киев. 20 ноября. УНИАН. ООО «Рейнбо-ЛТД» считает необоснованными претензии к ней Антимонопольного комитета Украины (АМК) относительно лекарственного средства «Долар».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат, патентный поверенный Украины Олег ДРОЗДОВИЧ.

Он напомнил, что компания «Рейнбо-ЛТД» в сентябре этого года подала иск в Хозяйственный суд Киева относительно решения АМК летом т.г., которым комитет обязал «Рейнбо-ЛТД» прекратить использование упаковки лекарственного средства «Долар» и оштрафовал ее на 0,5 млн. грн.

Также О.ДРОЗДОВИЧ сообщил, что, по заявлению АМК, суд удовлетворил встречный иск АМК к «Рейнбо-ЛТД» о невыполнении решения комитета. «О принятом судом решении «Рейнбо-ЛТД» не известно, пока нет копии решения. Но если Хозсуд действительно его вынес, это решение будет оспорено в апелляционном порядке», – отметил адвокат.

По его мнению, АМК игнорирует требования законодательства Украины относительно прав интеллектуальной собственности на рынке фармацевтических продуктов. По словам адвоката, споры в сфере интеллектуальной собственности не относятся к компетенции АМК и должны решаться исключительно в суде. «АМК, подменив судебную инстанцию, запретил использование упаковки», – отметил О.ДРОЗДОВИЧ.

Он удивлен требованиями АМК к компании «Рейнбо-ЛТД» относительно упаковки, поскольку «Рейнбо-ЛТД» не является производителем, а только закупает препарат у индийского производителя, завозит его в Украину и реализует.

Как подчеркнул адвокат, АМК при вынесении решения не проводил никакой экспертизы. «В данном случае АМК проявил определенную заинтересованность в принятии необъективного решения», – считает О.ДРОЗДОВИЧ.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора ООО «Рейнбо-ЛТД» Ахмад РИЗВАН сообщил, что решение АМК о запрете использования упаковки «Доларен» было вынесено уже после того, как упаковка была изменена по инициативе производителя и стала вообще не похожей на прежнюю, к которой имелись претензии. «Таким образом, получается, что все требования АМК выполнены», – сказал он.

А.РИЗВАН отметил, что «Рейнбо-ЛТД» на законных основаниях реализует обезболивающий препарат «Долар» производства «Ларк Лабораториз ЛТД» (г. Бхивади, Индия), который внесен в Госреестр лекарственных средств Украины. При этом «Рейнбо-ЛТД» имеет патент на торговую марку «Долар». По его данным, ООО «Рейнбо-ЛТД» является украинским предприятием, функционирует с 1993 года и никаких претензий к его деятельности не было.

Справка УНИАН. По данным Антимонопольного комитета, Хозяйственный суд Киева в октябре т.г. подтвердил правомерность применения АМК штрафа в размере 500 тыс. грн. к ООО «Рейнбо-ЛТД», которое имитировало оформление лекарственного средства «Долар» под препарат «Доларен» производства другого предприятия.

В частности, Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска ООО «Рейнбо-ЛТД» о признании недействительным решения комитета. В то же время, суд удовлетворил встречный иск комитета о взыскании с ООО «Рейнбо-ЛТД» штрафа и принудительном выполнении принятого решения.

Согласно выводам АМК, ООО «Рейнбо-ЛТД» реализовывало в Украине лекарственное средство «Долар» производства «Ларк Лабораториз ЛТД» (г. Бхивади, Индия) в упаковке, которая имитирует оформление обезболивающего препарата «Доларен» производства «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД» (г. Кеда, Индия).

Комитет признал действия ООО «Рейнбо-ЛТД» недобросовестной конкуренцией и обязал компанию прекратить использование упаковки лекарственного средства «Долар».