Политолог прогнозирует провал идеи отставки правительства Тимошенко

Киев. 20 ноября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ прогнозирует провал идеи отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.КАРАСЕВА, отставка правительства является невозможной из-за отсутствия целостного сценария дальнейших действий.

“Чем больше будет говорить об отставке правительства Партия регионов и чем меньше будет от этого результата, тем лучше будет для правительства”, – сказал эксперт.

Он объяснил, что таким образом глава правительства получит возможность обвинять оппозицию в том, что Кабинету министров мешают работать.

В.КАРАСЕВ добавил, что Партия регионов в этой ситуации фактически помогает Ю.ТИМОШЕНКО и ее команде укреплять предвыборные властные позиции.