Тимошенко блокирует выполнение Брюссельской декларации по модернизации украинской ГТС - эксперт

Киев. 23 ноября, УНИАН. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО блокирует выполнение Брюссельской декларации по модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил политолог, кандидат политических наук Александр ПАЛИЙ. (Украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины - УНИАН).

“С того времени правительство ТИМОШЕНКО полностью заблокировало выполнение всех пунктов этого соглашения, оно ничего не делает для развития этой Брюссельской декларации, и я думаю, что отсутствие продвижения этой Брюссельской декларации со стороны Украины является одним из условий сотрудничества ТИМОШЕНКО и ПУТИНА”, - сказал А.ПАЛИЙ.

Он отметил, что разорвать контракты между НАК ”Нафтогаз Украины” и “Газпромом” от 19 января 2009 года будет очень сложно из-за того, что Украина является транзитным государством. В этих соглашениях прописан механизм решения спорных вопросов в Стокгольмском арбитражном суде. На Украину будет давление, как с российской стороны, так и со стороны Европы в случае конфликтных ситуаций, отметил эксперт. Но это соглашение, по словам А.ПАЛИЯ, можно скорректировать.

“Украине было бы целесообразно максимально использовать потенциал этой декларации, то есть организовать движение в этом направлении энергетического сотрудничества с Европейским Союзом, возможно, подключить даже других партнеров к этой сфере”, - сказал А.ПАЛИЙ.

По его словам, Украине в этой ситуации достаточно трудно на равных просто прекратить выполнение этого соглашения. “Поэтому я думаю, что нам нужно развивать другие соглашения, довести их выполнение до такого предела, что Россия будет уже готова на пересмотр газовых договоренностей, и спокойно пересмотреть с Россией эти договоренности”, - отметил политолог.

Кроме того, по его убеждению, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО “сдала больше украинских интересов”, чем лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

“Если говорить о сегодня, то ТИМОШЕНКО сдала больше украинских интересов, чем ЯНУКОВИЧ, как это ни странно... Именно поэтому она сейчас получила публичную поддержку со стороны российского премьер-министра”, - отметил эксперт.

В свою очередь, доктор политических наук, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий БЕБИК, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что развитие политической системы Украины идет по “итальянскому варианту”.

“Украина развивается по итальянскому варианту. После Второй мировой войны там были две политических силы, которые между собой соревновалась, - одна политическая сила - Компартия, а вторая - мафия. Ну, конечно, американцы, западные европейцы пытались повлиять на ситуацию в Италии. Они начали работать с мафией, начали разваливать потихоньку Компартию для того, чтобы сделать более однородным итальянский политикум”, - отметил В.БЕБИК.