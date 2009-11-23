Депутат от БЮТ просит ГПУ расследовать злоупотребления с защитными масками в Днепропетровске

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО направил депутатский запрос на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО с требованием расследовать действия организации “Общественная сила” во время эпидемии гриппа в Днепропетровске.

В частности, в депутатском запросе, текстом которого располагает УНИАН, В.ПИЛИПЕНКО отмечает, что к нему обратилось Общественное объединение “ГРАД”. Объединение сообщило, что в Днепропетровске под руководством ОО “Общественная сила”, которое возглавляет депутат Днепропетровского городского совета Загид КРАСНОВ, уже две недели продолжается акция по раздаче на улицах города гражданам защитных медицинских масок”.

В.ПИЛИПЕНКО просит расследовать источник происхождения защитник масок фабричного производства, которые раздавали представители ОО “Общественная сила”.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на пресс-конференции координатор ОО “Град” Андрей ДЕНИСЕНКО заявил, что “ГРАД” обвиняет депутата Днепропетровского городского совета З.КРАСНОВА в распространении паники и препятствии работы аптек в условиях эпидемии гриппа. “Мы требуем от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, правоохранительных органов, народных депутатов вступить в противоборство не только с коммерческими спекулянтами, но и со спекулянтами политическими, которые в это сложное для нашей страны время нагревают руки на эпидемии гриппа в Днепропетровске”, - отметил А.ДЕНИСЕНКО.

Он заявил, что “в Днепропетровске руководитель депутатского большинства городского совета З.КРАСНОВ с 4 ноября начал масштабную, громко разрекламированную PR-акцию борьбы с эпидемией гриппа в городе”. “Он прибегнул к массовым раздачам на улицах города бесплатных защитных повязок. По информации господина КРАСНОВА, его активисты раздали их свыше 100 тысяч”, - сказал представитель ОО “ГРАД”, отметив при этом, что “это привело к невиданной в городе панике и к параличу работы сети аптек”.

А.ДЕНИСЕНКО отметил, что «все повязки, которые раздавались активистами КРАСНОВА, они все были фабричного производства. И у нас есть все основания утверждать, что господин КРАСНОВ скупил эти средства индивидуальной защиты в больницах и в государственных аптеках Днепропетровска».

По словам А.ДЕНИСЕНКО, в эти же дни марлевые повязки фабричного производства появились у спекулянтов. "Меня не удивит, если выяснится, что люди из штаба «Общественной силы» имеют отношение к спекулянтам, торгующим в Днепропетровске марлевыми масками по завышенным ценам», - резюмировал А.ДЕНИСЕНКО.