Редактор газеты "Сільське життя" надеется, что избивший его председатель Житомирского райсовета будет наказан

Киев. 23 ноября. УНИАН. Редактор газеты "Сільське життя" Валерий ИВАНОВСКИЙ надеется, что избивший его в своем кабинете председатель Житомирского районного совета Сергей КРУТИЙ будет наказан правоохранительными органами.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.ИВАНОВСКИЙ отметил, что инцидент произошел 9 ноября, когда он вместе с сотрудниками редакции пришел к председателю райсовета, чтобы урегулировать вопрос выполнения финансовых долгов перед изданием, поскольку райсовет является его соучредителем.

"В ходе разговора, который перешел на повышенные тона, должностное лицо грубо крикнуло мне: "Выйди прочь из кабинета!", а после отказа выскочил из-за стола, подбежал и начал выталкивать из кабинета. Когда это не удалось сделать, ударил рукой в нижнюю часть грудной клетки и живот", - утверждает В.ИВАНОВСКИЙ, добавив при этом, что дальнейшую агрессию со стороны должностного лица удалось прекратить после вмешательства в конфликт других лиц, присутствовавших в кабинете.

По словам редактора, нанесенные должностным лицом телесные повреждения подтверждены судебно-медицинской экспертизой, дело по поводу избиения ведет Богунский райотдел милиции, а по превышению властных полномочий с применением силы - Богунская райпрокуратура г. Житомира.

В то же время В.ИВАНОВСКИЙ отметил, что ввиду того, что "житомирская власть молчит по поводу этого и делает все, чтобы покрыть должностного лица... крайне необходимо, чтобы это дело взяли под личный контроль генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины".