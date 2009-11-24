Общественная ассамблея Украины требует принятия ряда законопроектов относительно выборов Президента и деятельности власти

Киев. 24 ноября. УНИАН. Общественная ассамблея Украины требует от власти срочно принять пакет законопроектов относительно избирательного законодательства и деятельности власти.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ.

Он отметил, что данный пакет законопроектов наработан экспертами ассамблеи и будет в ближайшее время направлен в Верховную Раду, Президенту и Кабинету министров.

В.ГОРБАЧ отметил, что эти законопроекты должны обеспечить прозрачность деятельности органов власти и эффективный общественный контроль, прозрачность деятельности политических партий, институализацию Конституционной ассамблеи и возможность обновления политической элиты путем внесения изменений относительно последствий голосования “против всех”.

По его словам, без внесения изменений в законодательство нынешние выборы Президента ничего не решат и не изменят. “Когда граждане являются лишь пассивными зрителями, политики это используют на полную силу. Нужно поставить политиков в зависимость от граждан”, – сказал В.ГОРБАЧ.

В свою очередь, президент ВОО “Украинская стратегия” Анатолий ПИНЧУК отметил, что предложенным пакетом законопроектов предусматривается внести изменения в 4 закона. В частности, законопроект, который должен обеспечить прозрачность деятельности органов власти, предусматривает, что информация об этапах подготовки, принятия и выполнения любого решения органов власти должна быть доступна всем гражданам Украины. Соответствующая информация должна размещаться на веб-сайтах органов власти.

Законопроектом также предлагается введение декларации расходов государственных служащих и политических деятелей. “Это фактически ставит политиков и государственных служащих под стекло. У них становится на порядок меньше возможностей совершать любые коррупционные действия или злоупотреблять властью”, - сказал А.ПИНЧУК.

Законопроект о введения прозрачности деятельности политических партий, по словам эксперта, предусматривает обеспечение прозрачной финансовой деятельности политических партий и их финансирование лишь физическими лицами.

Законопроектом о порядке подготовки и утверждения новой редакции Конституции Украины предлагается правовая возможность, не изменяя текста существующей Конституции, институализировать такой орган как Конституционная ассамблея. При этом члены Конституционной ассамблеи не могут на протяжении 5 лет занимать никаких должностей в органах государственной власти.

А.ПИНЧУК также отметил, что законопроект о внесении изменений в Закон “О выборах Президента Украины” предусматривает, что если больше половины избирателей проголосовали против всех кандидатов, то выборы признаются несостоявшимися и назначаются повторные выборы. При этом в список кандидатов в президенты не включаются те кандидаты, которые баллотировались перед этим.

Как отметила председатель Всеукраинской экологической гражданской организации “Мама-86” Анна ГОЛУБОВСКАЯ-АНИСИМОВА, начало президентской кампании продемонстрировало «клиническую неспособность» политиков уважать собственных граждан и верховенство права.

По ее словам, изменения к закону о выборах, которые обеспечивают наступление юридических последствий в случае нежелания граждан видеть ни одного из кандидатов Президентом, необходимы обществу, чтобы изменить правила игры демократическим путем.