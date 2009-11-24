Доказательств в отношении Лозинского и других фигурантов дела нет, поскольку состав следственной группы постоянно меняется – адвокат

Киев. 24 ноября. УНИАН. Третья смена состава следственной группы по уголовному делу об убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка свидетельствует об отсутствии доказательств в причастности к этому бывших народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, начальника Голованевского райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО и районного прокурора Евгения ГОРБЕНКО.

Такое убеждение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил адвокат жены М.КОВАЛЬСКОГО Светланы Александр МАРТЫНОВСКИЙ.

"На протяжении четырех месяцев уже третья группа следователей работает по делу... Пять месяцев длится следствие. И это свидетельствует о том, что у следствия не собраны доказательства виновности ЛОЗИНСКОГО, КОВАЛЬСКОГО, ГОРБЕНКО", - сказал адвокат. По его словам, таким образом, можно считать, что "следствием избран путь не установления истины по делу, а приведения дела к уже озвученной версии (вины В.ЛОЗИНСКОГО и других, кто с ним был во время гибели В.Олийныка - УНИАН)".

Кроме того, по словам А.МАРТЫНОВСКОГО, если бы доказательства были собраны, то материалы дела, в частности, в отношении М.КОВАЛЬСКОГО уже были бы переданы в суд. Он сказал, что не связывает "затягивание следствия" с отсутствием основного подозреваемого - В.ЛОЗИНСКОГО.

В то же время А.МАРТЫНОВСКИЙ выразил убеждение, что следователи прокуратуры намеренно не допустили его к защите М.КОВАЛЬСКОГО, хотя тот официально об этом просил.

По словам адвоката, 17 ноября М.КОВАЛЬСКИЙ в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса подал заявление о том, что "он желает чтобы я, адвокат МАРТЫНОВСКИЙ, приступил к его защите по делу".

"Выполняя это поручение, я прибыл 20 ноября в следственное управление Генпрокуратуры для получения разрешения на свидание с КОВАЛЬСКИМ. И теперь, внимание, самое интересное: следователь предъявляет мне заявление КОВАЛЬСКОГО от 20 ноября, которое он якобы написал следователю через день после того, как подал заявление с просьбой допустить меня к уголовному делу в качестве его защитника, в котором КОВАЛЬСКИЙ просит не допускать меня к делу, поскольку он передумал и уже не желает, чтобы я был его адвокатом", - сказал А.МАРТЫНОВСКИЙ.

По его словам, в этом самом заявлении М.КОВАЛЬСКИЙ якобы также отказался от своих предыдущих адвокатов и "выразил желание не приглашать новых, а защищать свои интересы самостоятельно".

"Это, по моему мнению, означает одно: на КОВАЛЬСКОГО оказывается давление, его права нарушены. Я не удивлюсь, если КОВАЛЬСКИЙ без адвоката опять даст какие-то показания, что он может там наговорить, что появятся какие-то новые "подробности", которые только навредят объективному расследованию дела", - предположил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на привлечение его к уголовной ответственности.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.

На следующий день Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.